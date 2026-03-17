وضعیت مطلوب ذخایر خون در ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، قره باغیان‌ مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، در رابطه با وضعیت ذخایر خونی گفت: با وجود آغاز جنگ تحمیلی رمضان، خوشبختانه وضعیت ذخایر خون در سراسر کشور به شکل مطلوبی در حال است. از آغاز این درگیری، شاهد مراجعه‌کنندگان بسیار خوبی به مراکز انتقال خون بودیم و همکارانمان در این مراکز با تلاش فراوان مشغول به کار بوده‌اند.

وی ادامه داد: دو سرمایه ارزشمند در این زمینه نقش مهمی داشته‌اند: اول، مردم خون‌دهنده که با مراجعه به مراکز انتقال خون، کمک بزرگی به حفظ ذخایر خون کرده‌اند و دوم، همکاران پرتلاش در سراسر کشور که در کنار مردم بوده‌اند.

قره‌باغیان اظهار داشت: به لطف این تلاش‌ها، ذخایر خون ما دو برابر شده است و در حال حاضر شاهد اهدای خون هستیم. با نزدیک شدن به سال نو، امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی افزود: همونطور که می‌دونید، ساعات کاری مراکز ما ممکنه با توجه به شرایط کشور تغییر کنه. مرکز اصلی ما در تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب در خدمتتون هستیم. مراکز دیگه مثل تهرانپارس هم از ۸ صبح تا ۸ شب باز هستند.

قره باغیان اذعان کرد: لطفاً قبل از مراجعه، حتماً از سایت ما (بخش مراکز انتقال) ساعات کاری دقیق هر مرکز رو چک کنید. گاهی اوقات به دلیل مسائل امنیتی مجبور می‌شیم ساعات کاری رو به صورت موقت تغییر دهیم. همچنین از صبر و شکیبایی همگی شما سپاسگزاریم و از اینکه ممکنه گاهی اوقات مجبور به انتظار بشید، پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه سایت‌های داخلی به خوبی کار می‌کنند. با استفاده از برنامه‌هایی مانند ذره‌بین، به راحتی می‌توانید نام و آدرس وب‌سایت‌های سازمان انتقال خون یا سازمان انتقال خون ایران، استان تهران را پیدا کنند. این روش، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را بسیار آسان‌تر می‌کند.

اهمیت اهدای خون و تاریخ انقضای فرآورده‌های خونی

قره‌باغیان متذکر شد: ذخایر خون سازمان انتقال خون ایران در سراسر کشور وضعیت مطلوبی دارد، اما تاریخ انقضای فرآورده‌های خونی، به ویژه پلاکت‌ها، محدوده. پلاکت‌ها فقط سه روز و سایر فرآورده‌های خونی حداکثر سه تا پنج روز قابل استفاده هستند. در حالی که خون کامل، طبق ماده‌ی قانونی، بین سی و پنج تا چهل و دو روز قابل مصرف است.

وی اشاره داشت: با این حال، بیمارانی مثل بیماران تالاسمی، دیالیزی، مبتلا به سرطان یا تومور و همچنین مصدومان حوادث، به طور روزانه‌ای به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارن. به دلیل محدودیت تاریخ انقضا، اهدای خون روزانه و مستمر از سوی مردم ضروری است. خوشبختانه، این روند در حال حاضر مطلوب هست، اما مردم عزیز باید به این امر مهم ادامه دهند.

قره‌باغیان افزود: به ویژه با توجه به اینکه پلاکت‌های سالم فقط سه تا پنج روز ماندگاری دارند، بیماران سرطانی که شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی انجام می‌دهند، ممکن است درمانشان به تأخیر بیفتد اگر پلاکت در دسترس نباشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه، از نظر گروه خونی، وضعیت مناسبیه. با این حال، در شرایط اورژانسی و حوادث، گاهی پزشک فرصت کافی برای تعیین دقیق گروه خونی بیمار رو ندارد.

میرعامل سازمان انتقال خون توضیح داد: در این مواقع، به خصوص در اورژانس، اتاق عمل و صحنه‌های مشابه، پزشک به صورت پیش‌فرض از گروه O منفی یا گروه O مثبت استفاده می‌کند. این دو گروه خونی به دلیل اینکه به همه قابل تزریق بوده و همیشه در دسترس و مورد نیاز هستند، به ویژه در شرایط اورژانسی است و تقریباً ۸ درصد از جمعیت ایران گروه خونی منفی دارند.

وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه پلاسما، پلاسما با گروه O مثبت تولید می‌کند که برای همه بیماران قابل استفاده‌ست. این پلاسما در حوادث و تروماها بسیار کاربردی است.