به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه حامدی‌وفا اظهار کرد: تجربه بحران‌ها نشان داده است که آمادگی پیش از وقوع حادثه، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ استمرار خدمات سلامت است و مدیریت ذخایر، رصد مستمر وضعیت تأمین، شناسایی نیازهای ضروری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را در شرایط بحرانی کاهش دهد.

وی افزود: در شرایط بحران، حفظ سلامت مردم نباید منتظر بماند و استمرار دسترسی به اقلام ضروری سلامت باید بخشی از برنامه‌ریزی پیشگیرانه باشد. آمادگی واقعی به این معناست که پیش از وقوع بحران، نیازها و مسیرهای تأمین شناسایی و برای سناریوهای مختلف، راهکار مشخصی پیش‌بینی شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر نقش استانداردها در حفظ سلامت محصولات گفت: استانداردها تنها مجموعه‌ای از ضوابط فنی نیستند، بلکه ابزاری برای ایجاد اطمینان میان تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده محسوب می‌شوند.

حامدی‌وفا اظهار کرد: در حوزه فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات سلامت‌محور، رعایت الزامات فنی و بهداشتی نقش مهمی در حفظ کیفیت و سلامت محصولات دارد.

وی با اشاره به ضرورت همراهی نظارت‌های قانونی با مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و آگاهی مصرف‌کنندگان افزود: محصول استاندارد زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که اعتماد مردم به سلامت و کیفیت آن نیز شکل گرفته باشد.

مسئول حوزه غذا و داروی استان قزوین، دسترس‌پذیری اطلاعات سلامت را یکی از ابعاد عدالت در سلامت دانست و گفت: اطلاع‌رسانی زمانی اثربخش است که هیچ گروهی از جامعه به دلیل محدودیت‌های جسمی یا ارتباطی از دسترسی به اطلاعات ضروری سلامت محروم نماند.

وی با اشاره به روز جهانی عصای سفید اظهار کرد: اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی محصولات، نحوه مصرف فرآورده‌ها و هشدارهای سلامت باید تا حد امکان به شکلی ارائه شود که افراد بتوانند به‌آسانی از آن استفاده کنند.

حامدی‌وفا ادامه داد: عدالت در سلامت تنها به دسترسی به خدمات درمانی محدود نیست، بلکه دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل استفاده نیز بخشی از آن به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: ارتقای سواد سلامت جامعه زمانی کامل خواهد بود که همه گروه‌های اجتماعی در آن سهیم باشند.

