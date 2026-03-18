مراجعه به مراکز اهدای خون بیش از ۴۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر احمد قره‌باغیان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، اظهار کرد: معمولاً در ماه مبارک رمضان، آمار اهدای خون کاهش می‌یابد، اما در این جنگ، هموطنان ما با وجود مخاطرات جنگ، با زبان روزه به دعوت سازمان انتقال خون لبیک گفتند.

وی با بیان اینکه در ۱۲ روز ابتدای جنگ رمضان، بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ شهروند برای اهدای خون به مراکز اهدای خون سراسر کشور مراجعه کردند، افزود: این آمار در مقایسه با جنگ پیشین، ۴۹ و چهاردهم درصد(٪ ۴۹.۴) رشد داشته است.

قره‌باغیان پویش صف همدلی را که با هدف افزایش فرهنگ اهدای خون در این ایام راه‌اندازی شده بود، موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت: این موفقیت نتیجه همبستگی و همدلی مردم و همچنین همکاری رسانه‌ها است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در پایان از تمامی اهداکنندگان خون و همچنین رسانه‌ها تقدیر و تشکر کرد و بر ضرورت ادامه این حرکت‌ انسانی تأکید داشت و خاطر نشان کرد: باتوجه به عمر محدود ذخایر خونی، نیاز به خون و فرآورده های آن همیشگی است.