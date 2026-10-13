فعالیت ۲۰۰ باشگاه اختصاصی بانوان در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده دهقان ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های فعالیت باشگاه‌ها و مشکلات اقتصادی، شاخص‌های ورزش بانوان در نیمه نخست امسال روند افزایشی داشته است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۱۸ باشگاه مجوزدار دیگر در استان افزود: این مجموعه‌ها به بانوان و آقایان خدمات ارائه می‌کنند؛ بنابراین، خدمات ورزشی بانوان به ۲۰۰ باشگاه اختصاصی محدود نمی‌شود.

معاون امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، کمبود زیرساخت را از موانع توسعه ورزش بانوان در برخی شهرستان‌ها دانست و گفت: در مناطقی که تعداد سالن‌های ورزشی محدود است، اختصاص یک مجموعه به بانوان با دشواری‌هایی همراه می‌شود.

دهقان ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها، از جمله ابرکوه، سالن‌هایی با عنوان «کوثر» برای فعالیت بانوان اختصاص یافته است و تلاش می‌شود با بهبود شرایط استفاده از سالن‌ها و اصلاح زمان‌بندی سانس‌ها، دسترسی ورزشکاران زن به امکانات ورزشی افزایش یابد.

وی همچنین از اجرای چهار طرح ملی در حوزه ورزش بانوان خبر داد و بیان کرد: توسعه عدالت ورزشی، برگزاری گلگشت‌های ورزشی و گسترش فعالیت‌های بدنی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار از محورهای این طرح‌هاست.

دهقان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری شده است تا پایان سال حدود چهار تا پنج درصد از جمعیت بانوان استان تحت پوشش برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش گفت: پنج میزبانی کشوری در برنامه‌های پیش‌رو قرار دارد و در برگزاری رویدادهای ورزشی نیز افزایش مشارکت خانواده‌ها و ترویج فعالیت بدنی به‌عنوان بخشی از سبک زندگی مورد توجه است.