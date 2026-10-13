۷ پروژه ورزشی استان یزد با اعتبار ۱۱۷ میلیارد تومان آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد هاشمی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و تشریح برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش اظهار کرد: هفت پروژه با اعتبار ۱۱۷ میلیارد تومان در شهرستان‌های یزد، اشکذر، میبد، خاتم و مهریز در مرحله افتتاح قرار دارند و با توجه به سفر احتمالی وزیر ورزش و جوانان طی دو تا سه هفته آینده، تصمیم گرفته شد افتتاح آن‌ها در جریان این سفر انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی ورزش استان افزود: از هفته تربیت‌بدنی سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۹ پروژه ورزشی با اعتباری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با بیان اینکه تکمیل طرح‌های باقی‌مانده به تأمین منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۴ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در استان وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

هاشمی ادامه داد: ورزشگاه بزرگ یزد به‌تنهایی برای تکمیل به حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برآورد اعتبار مورد نیاز برای سایر پروژه‌های نیمه‌تمام نیز حدود دو هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی پروژه‌های ورزشی از طریق مولدسازی خاطرنشان کرد: بخشی از اراضی مجموعه ورزشی صفائیه برای فروش در نظر گرفته شده است و در شهرستان تفت نیز زمینی برای احداث مجموعه سوارکاری اختصاص یافته که امکانات مرتبط با این رشته را در بر خواهد گرفت. منابع حاصل از مولدسازی نیز برای پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین از اجرای چهار طرح ملی ویژه بانوان در هفته تربیت‌بدنی خبر داد و گفت: در این هفته، برنامه‌هایی شامل جشنواره‌ها، همایش‌ها و مسابقات ورزشی برای بانوان و آقایان در سطح استان برگزار می‌شود.

هاشمی با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای استفاده مردم از امکانات ورزشی بیان کرد: استفاده از استخرها و اماکن ورزشی در روز ۲۶ مهر رایگان است و در سایر روزهای هفته تربیت‌بدنی نیز این خدمات با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه می‌شود.

وی درباره پرداخت پاداش قهرمانان ورزشی استان نیز گفت: هماهنگی‌هایی برای تأمین پاداش مدال‌آوران با وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها انجام شده است و پیگیری‌ها برای عملیاتی شدن تعهدات ادامه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد افزود: برای مدال‌آوران طلا پاداش یک میلیارد تومانی در نظر گرفته شده و روند واگذاری زمین به یکی از قهرمانان نیز در حال پیگیری است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش شهریه باشگاه‌های ورزشی اظهار کرد: تعرفه‌های باشگاه‌ها بر اساس مصوبات کشوری تعیین و از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود و اداره‌کل استان نیز این تعرفه‌ها را به باشگاه‌ها اعلام می‌کند.