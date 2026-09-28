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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

ژیمناست یزدی به فینال ترامپولین بازی‌های آسیایی رسید

ژیمناست یزدی به فینال ترامپولین بازی‌های آسیایی رسید

یزد- ژیمناست یزدی و نماینده ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با عملکردی موفق در مرحله مقدماتی به فینال رقابت‌های ترامپولین راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ژیمناستیک استان یزد، فاطمه توسلی در مرحله مقدماتی رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویا در اجرای نخست ۴۶.۴۳ امتیاز و در اجرای دوم ۴۵.۸۳ امتیاز کسب کرد و در جمع فینالیست‌ها قرار گرفت.

این صعود برای ژیمناستیک ایران یک دستاورد تاریخی محسوب می‌شود؛ چرا که برای نخستین‌بار یک ورزشکار ایرانی در ماده ترامپولین بازی‌های آسیایی به فینال راه یافته است.

توسلی یکی از دو نماینده ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویاست و با این موفقیت، ژیمناستیک ایران را برای نخستین‌بار در فینال این ماده در بازی‌های آسیایی صاحب نماینده کرد.

کد مطلب 6961099

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