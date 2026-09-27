به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان یزد، اسماعیل دهستانی در نشست شورای عالی ورزش استان یزد که در محل سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات این شورا، اظهار کرد: با توجه به تأکید استاندار یزد، تلاش خواهیم کرد جلسات شورای عالی ورزش به‌صورت ماهانه و با حضور استاندار برگزار شود؛ چراکه وقتی ورزش را یک موضوع مهم و راهبردی می‌دانیم، باید جلسات مربوط به آن نیز به شکل منظم برگزار شود.

وی با اشاره به سند توسعه ورزش استان یزد افزود: این سند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره کل ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها تهیه شده و از نظر علمی و آسیب‌شناسی دارای نکات ارزشمندی است، اما همچنان نیازمند تکمیل و تقویت است و باید از ظرفیت دانشگاهیان، استادان و صاحب‌نظران حوزه تربیت بدنی و ورزش برای غنی‌تر شدن آن استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: زمانی که یک سند به تصویب می‌رسد، دستگاه‌ها در قبال اجرای آن مسئولیت دارند؛ بنابراین باید پیش از نهایی شدن، نگاه عمیق و همه‌جانبه‌ای به مسائل ورزش استان در آن لحاظ شود.

دهستانی، ورزش همگانی را یکی از محورهای مهم این سند دانست و گفت: در کنار ورزش قهرمانی و باشگاهی، باید برای سلامت و نشاط اجتماعی و فرهنگ‌سازی در حوزه ورزش همگانی برنامه جدی داشته باشیم. این موضوع تنها در حیطه وظایف اداره کل ورزش و جوانان نیست و شهرداری‌ها، صداوسیما و مجموعه‌های فرهنگی نیز باید در آن مشارکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در توزیع امکانات ورزشی تصریح کرد: اگر عدالت یکی از شعارهای اصلی استان در حوزه ورزش است، باید این نگاه در ورزش بانوان، رشته‌های مختلف، شهرستان‌ها، مناطق شهری و به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار نیز دیده شود.

معاون استاندار یزد همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ظرفیت‌های قانونی حمایت از ورزش خبر داد و گفت: با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امور مالیاتی، اداره کل ورزش و جوانان و نمایندگان هیأت‌ها و باشگاه‌ها، ظرفیت‌های قانونی موجود برای تقویت زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از رویدادهای ورزشی بررسی خواهد شد.

دهستانی درباره برگزاری رویدادهای ورزشی نیز خاطرنشان کرد: نگاه ما از این پس نباید صرفاً برگزاری یک مسابقه باشد. رویدادهای ورزشی استان باید پیوست‌های گردشگری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دانش‌آموزی و دانشجویی داشته باشند.

وی افزود: اگر یزد خود را به‌عنوان یک شهر جهانی معرفی می‌کند، باید بتواند رویدادهای بین‌المللی را با پیوست گردشگری برگزار کند و اگر ظرفیت‌های بومی و جغرافیایی استان را داریم، باید از آن برای طراحی رویدادهای ماندگار استفاده کنیم. یزد یک استان کویری است و باید ببینیم چه میزان از ظرفیت کویر در طراحی و میزبانی رویدادهای ورزشی استفاده کرده‌ایم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به بانوان و نسل نوجوان و جوان در برنامه‌های ورزشی گفت: اگر می‌خواهیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم، باید در تصمیم‌گیری‌های ورزشی خود این دو گروه را به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.

دهستانی همچنین به ظرفیت ورزش‌های نوظهور اشاره کرد و گفت: امروز با نسل جدیدی از ورزش‌ها مواجه هستیم و وقتی ورزشکاری از استان یزد در یک رشته نوظهور به مدال طلای بازی‌های آسیایی می‌رسد، وظیفه ماست که به این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: می‌توانیم یزد را با توجه به ظرفیت‌های موجود، به یکی از پایگاه‌های ورزش‌های الکترونیک تبدیل کنیم و این موضوع باید در برنامه‌های آینده ورزش استان مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: باید از برگزاری صرف رویدادهای ورزشی به سمت اجرای پروژه‌های ورزشی چندوجهی حرکت کنیم؛ پروژه‌هایی که همزمان کارکرد ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی داشته باشند.

درباره محیطی‌زاده باید به جامعه ورزش پاسخ بدهیم

دهستانی در ادامه با اشاره به اتفاق رخ‌داده برای فاطمه محیطی‌زاده، ورزشکار یزدی، گفت: در همین دو، سه روز پیام‌های زیادی درباره این موضوع دریافت کرده‌ام و واقعاً نمی‌توانم بپذیرم که یک ورزشکار جوان یزدی، پس از این همه تلاش و در آستانه حضور در یک رویداد آسیایی، فرصت خود را به این شکل از دست بدهد.

وی افزود: جامعه ورزشی از ما مطالبه پاسخ دارد. این ورزشکار برای رسیدن به این جایگاه زحمت کشیده و پشت حضور او در بازی‌های آسیایی، امید و تلاش زیادی وجود داشته است. نمی‌توانیم به‌راحتی از کنار این موضوع عبور کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان و مجموعه ورزش گفت: می‌دانم دوستان در فدراسیون و مجموعه ورزش تلاش‌هایی داشته‌اند، اما در نهایت باید پاسخی روشن به جامعه ورزش و مردم داده شود.

ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد ورزش یزد در بازی‌های آسیایی

دهستانی همچنین از انجام آسیب‌شناسی عملکرد ورزش استان در بازی‌های آسیایی خبر داد و اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر پیشرفت قرار بگیریم، باید از تعریف و تمجید فاصله بگیریم و خودمان را در معرض نقد قرار دهیم.

وی افزود: بهترین کسانی که می‌توانند عملکرد ورزش را نقد کنند، خود جامعه ورزش، ورزشکاران، رسانه‌های ورزشی و افرادی هستند که در این حوزه دغدغه دارند. باید نقدها را بشنویم و هم در زمینه اعزام‌ها و هم نحوه عملکردمان در بازی‌های آسیایی، آسیب‌شناسی جدی داشته باشیم.

معاون استاندار یزد با بیان اینکه عملکرد استان باید با گذشته خودش مقایسه شود، تصریح کرد: من همیشه بر این نکته تأکید دارم که یزد را با یزد مقایسه کنیم، نه یزد را با استان‌های دیگر. اگر معتقدیم یزد به لحاظ ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هویتی و همراهی مردم، استانی خاص است، باید ببینیم خودمان نسبت به گذشته چه پیشرفتی داشته‌ایم و چه کارهای بهتری می‌توانستیم انجام دهیم.

دهستانی در پایان تأکید کرد: هدف از این جلسات باید رسیدن به تصمیم‌های عملیاتی و قابل اجرا باشد و کمیته‌هایی که در این نشست درباره آنها تصمیم‌گیری شد نیز باید با جدیت تشکیل و روند اجرای مصوبات آنها پیگیری شود.