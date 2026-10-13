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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

«تیدا» در رقابت جهانی سینمای هوش مصنوعی

«تیدا» در رقابت جهانی سینمای هوش مصنوعی

سریال داستانی «تیدا» که با هوش مصنوعی ساخته شده است به تازگی در جشنواره جهانی فیلم هیگزفیلد آمریکا حضور داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، تولید سریال علمی‌تخیلی و جاسوسی «تیدا» با استفاده از هوش مصنوعی در خلق شخصیت‌ها، لوکیشن‌ها و مراحل فنی انجام شده است. این مجموعه پس از پایان نگارش فیلمنامه و تکمیل مراحل پیش‌تولید، وارد مرحله تولید شده است. سعید صفرپور ایده‌پرداز و نویسنده فیلمنامه، محسن حسینی کارگردان و مهیار بهمنش تدوینگر این مجموعه هستند.

نخستین حضور این اثر با رونمایی قسمت‌های آماده شده این سریال در جشنواره جهانی فیلم هیگزفیلد ۲۰۲۶ آمریکا صورت گرفت. این جشنواره یک رقابت بین‌المللی فیلمسازی با هوش مصنوعی است که شرکت آمریکایی هیگزفیلد برگزار می‌کند. جشنواره جهانی فیلم هیگزفیلد آمریکا (Higgsfield Global Film Festival) بر ظرفیت‌های هوش مصنوعی در فیلمسازی تمرکز دارد و در هفته آخر اکتبر جوایز را اهدا می کند.

این رویداد بستری برای رقابت فیلمسازان از کشورهای مختلف فراهم کرده است و چهره‌هایی همچون ادوین کتمول از بنیان‌گذاران پیکسار و رئیس پیشین استودیوهای انیمیشن پیکسار و دیزنی؛ فدون پاپامایکل، فیلمبردار نامزد جایزه اسکار و بفتا، پل دبلیو. اس. اندرسون کارگردان و فیلمنامه‌نویس و الکس پرویاس کارگردان داوری آثار این جشنواره را برعهده داشتند.

«تیدا» در ۱۵ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای و در مجموع در ۳۰۰ دقیقه تولید می‌شود و قرار است به‌صورت بین‌المللی پخش شود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: یک غول داروسازی، زیر پوشش درمان بیماری‌ها، پروژه‌ای محرمانه را پیش می‌برد که می‌تواند سرنوشت بشر را تغییر دهد؛ فناوری‌ای که با دست‌کاری ژنتیکی، تعیین خواهد کرد چه کسانی زنده بمانند و چه کسانی حذف شوند. در این قصه «تیدا» یک هوش مصنوعی پیشرفته نظامی است.

کد مطلب 6976921
عطیه موذن

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