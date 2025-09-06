بنیاد اورسن ولز به بازآفرینی فیلم این بازیگر با هوش مصنوعی اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بنیاد اورسن ولز به برنامههای استارتاپ هوش مصنوعی «فیبل استودیو» برای بازسازی بخشهای از دست رفته فیلم بلند «امبرسونهای باشکوه» این کارگردان در سال ۱۹۴۲ که ۴۳ دقیقه از نسخه کات کارگردان آن توسط استودیو حذف شده بود، اعتراض کرد.
ادوارد ساعتچی مدیرعامل شرکت «فیبل استودیو» که تحت حمایت آمازون است، دیروز (جمعه) گفت با استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی شرکتش، قصد دارد سکانسهای حذف شده آنچه را که او «شاهکار ویرانشده» ولز خواند، بازسازی کند. او گفت فنآوری هوش مصنوعی این فیلم را به زندگی بازمیگرداند.
در بیانیهای بنیاد ولز اعلام کرد که از برنامههای «فیبل» برای ساخت «امبرسونهای باشکوه» اطلاعی نداشت.
در بیانیه آمده است: «در کل این بنیاد از فنآوری هوش مصنوعی برای ایجاد یک مدل صدا که قرار است برای کار صداپیشگی با برندها استفاده شود، استفاده کرده است. با این حال تلاش برای ایجاد تبلیغات به پشتوانه نبوغ خلاقانه ولز ناامیدکننده است، به ویژه که حتی به ما اطلاع هم داده نشد. اگرچه هوش مصنوعی اجتنابناپذیر است، اما هنوز نمیتواند جایگزین خلاقیت موجود در ذهن انسان شود و تلاش برای کامل کردن «امبرسونها» بدون تفکری نوآورانه و منحصر به فرد یا نیروی خلاقی مانند ولز، یک تمرین صرفاً مکانیکی خواهد بود.»
ساعتچی روشن نکرد چه صحنههایی از «امبرسونها» توسط هوش مصنوعی تولید میشود، زیرا هیچیک از بخشهای کوتاه شده فیلم از نسخه اصلی ولز وجود ندارد و فیلمنامه اصلی فیلمبرداری شده توسط ولز و همچنین برخی از یادداشتهای او درباره کوتاه کردن فیلم، بایگانی شده است.
ساعتچی علاوه بر اعلام برنامههایش برای «امبرسونها»، با گفتن اینکه پلتفرم هوش مصنوعی پیش از این قسمتهای جدیدی از «ساوت پارک» را تولید کرده، از تواناییهای آن تمجید کرد و گفت که فنآوری این شرکت میتواند «بهطور بالقوه پایان خلاقیت انسانی» را رقم بزند و جهانی را پیشبینی کرد که در آن «از سرگرمیهای ساختهشده توسط هوش مصنوعی لذت ببریم».
«امبرسونهای باشکوه»، دنباله «همشهری کین» ولز، در سال ۱۹۴۲ پس از یک نبرد تلخ در اتاق تدوین بین کارگردان و مدیران اجرایی کمپانی «آرکو پیکچرز» اکران شد. استودیو فیلم ۱۳۱ دقیقهای را به ۸۸ دقیقه کاهش داد و چیزی را که ولز «کل پرده سوم» داستان توصیف کرد، حذف کرد. نسخه ارائه شده برای ولز موضوعی دردناک بود، به ویژه اینکه باور داشت بخشهای حذفشده از بین رفتهاند. او گفته بود: آنها «امبرسونها» و من را نابود کردند.
