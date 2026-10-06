«چیا» روایت فانتزی دنیای کودک است؛ جذابیت جایزه گرفتن از داوران نوجوان

امیر سحرخیز کارگردان اپیزودی از سریال پویانمایی «چیا» از آثار پذیرفته‌شده در بخش پویانمایی و هوش مصنوعی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، درباره این اثر و نحوه تولید آن به خبرنگار مهر گفت: «چیا» یک مجموعه پویانمایی برای مخاطبان خردسال است که حدود ۲۰۰ اپیزود دارد. شخصیت اصلی مجموعه، پسربچه‌ای به نام چیا است و شخصیت‌های مختلفی نیز در دنیای پیرامون او حضور دارند؛ از جمله خواهرش ایلا و یک عروسک پارچه‌ای به نام شیر آبی.

وی ادامه داد: این شخصیت‌ها در یک فضای فانتزی با یکدیگر تعامل دارند و موضوع اصلی اثر نیز شناخت کودکان از دنیای اطراف‌شان است. در قسمت‌های مختلف سراغ موضوعات متنوعی رفته‌ایم؛ از شناخت رنگ‌ها، طعم‌ها و اعداد گرفته تا طبیعت و حتی موضوعاتی مانند هوش هیجانی، هوش مالی و هوش مصنوعی.

سحرخیز درباره ساختار روایی «چیا» توضیح داد: معمولاً شخصیت‌ها در هر قسمت با یک مسئله یا مشکل مواجه می‌شوند و تلاش می‌کنند آن را حل کنند. بچه‌ها در جریان این اتفاق وارد یک دنیای فانتزی می‌شوند، در آنجا به نتیجه‌ای می‌رسند و سپس به دنیای خودشان برمی‌گردند و مسئله را حل می‌کنند یا محتوایی را که با آن مواجه شده‌اند، به شکلی تجربه و درک می‌کنند.

این کارگردان درباره تفاوت تکنیکی قسمت حاضر در جشنواره با تولیدات جدید مجموعه بیان کرد: قسمتی که در جشنواره حضور دارد، با تکنیک‌های سنتی پویانمایی ساخته شده است، اما قسمت‌های جدید مجموعه در حال حاضر با استفاده از هوش مصنوعی تولید می‌شوند. بنابراین این بخش از «چیا» که در جشنواره نمایش داده می‌شود، مربوط به دوره‌ای از تولید مجموعه است که هنوز از هوش مصنوعی در فرآیند تولید آن استفاده نمی‌شده است.

وی با اشاره به سابقه این مجموعه در تلویزیون افزود: اولین قسمتی که از «چیا» ساخته شد، در جشنواره پویانمایی حضور داشت و توانست جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی را دریافت کند. «چیا» همچنین نخستین مجموعه تلویزیونی با کیفیت ۴K سازمان صدا و سیما بود که از شبکه مختص به آثار ۴K نیز پخش شد و نسخه‌های دیگری از آن از طریق شبکه‌های دیگر روی آنتن رفتند.

سحرخیز درباره اهمیت حضور بخش‌های پویانمایی کوتاه و آثار مرتبط با هوش مصنوعی در جشنواره کودکان و نوجوانان گفت: اینکه جشنواره برای هوش مصنوعی بخش مشخصی در نظر گرفته، اتفاق خوبی است. هوش مصنوعی امروز به یکی از ابزارهای تولید تبدیل شده و طبیعی است که جشنواره‌ها نیز به آن توجه کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین محصولات حاضر در جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان فیلم‌های پویانمایی است. بنابراین اینکه بخش پویانمایی کوتاه به شکل مشخص و مستقل در جشنواره وجود داشته باشد، اتفاق مثبتی است. ای‌کاش این اتفاق زودتر رخ می‌داد، اما در هر صورت خوب است که حالا این جریان شکل گرفته است.

کارگردان «چیا» درباره اهمیت جایزه داوران کودک و نوجوان جشنواره گفت: در سال‌های متمادی به عنوان صاحب اثر، داور و یا عضو هیئت انتخاب بخش بین‌الملل در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان حاضر بوده‌ام و جوایزی را دریافت کردم. به همین دلیل جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برای من رویداد بسیار مهمی است، به‌خصوص اینکه عمده تولیدات من نیز در حوزه کودک و نوجوان بوده و طبیعتاً به دلیل تخصص و سابقه کاری‌ام، ارتباط زیادی با این حوزه دارم.

وی در پایان بیان کرد: در ۲ دوره از جشنواره، آثار تولید شده توسط ما از سوی داوران کودک و نوجوان جایزه گرفتند و این تجربه برای من بسیار جذاب و ارزشمند بود. به نظرم جایزه داوران کودک و نوجوان یکی از مهم‌ترین جوایز جشنواره و بخش پویانمایی کوتاه و هوش مصنوعی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های جشنواره است.