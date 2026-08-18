محسن عنایتی کارگردان سینمای کودک با اشاره به شرایط خاصی که کودکان در دوره‌های بحرانی با آن روبه‌رو هستند، بر ضرورت تولید محتوای متناسب با نیازهای این گروه سنی تأکید کرد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: امروز کودکان و نوجوانان بیش از گذشته به تلویزیون و فضای مجازی وابسته شده‌اند و به همین دلیل، نیاز آنها به محتوای مناسب افزایش یافته است.

انتشار انیمیشن های سریالی برای فضای مجازی و تلویزیون

وی اضافه کرد: البته این نیاز در گروه‌های سنی مختلف تفاوت دارد؛ کودکانی که سن کمتری دارند و هنوز حضور گسترده‌ای در فضای مجازی ندارند، به نوعی از محتوا نیاز دارند و برای نوجوانانی که بخش زیادی از زمان خود را در فضای مجازی می‌گذرانند، باید قالب‌های متفاوت دیگری در نظر گرفت. در شرایطی که امکان تولید آثار بلند به‌ سرعت فراهم نیست، می‌توان به سمت ساخت فیلم‌های کوتاه و مجموعه‌های سریالی رفت. آثاری که قابلیت انتشار در فضای مجازی را نیز داشته باشند و در زمان کوتاه‌تری به دست مخاطب برسند. هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در تولید این آثار ایفا کند. نمونه‌هایی از این دست تولیدات را شاهد بوده‌ایم و ما نیز ساخت مجموعه‌ای از آثار کوتاه را برای انتشار در فضای مجازی آغاز کرده‌ایم. تولید و انتشار این آثار، چه در بستر فضای مجازی و چه از طریق تلویزیون، می تواند در کوتاه‌ مدت تأثیر مثبتی بر کودکان و نوجوانان داشته باشد و بخشی از نیازهای فرهنگی، آموزشی و سرگرمی آنان را در این دوره تأمین کند.

عنایتی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت سینمای کودک ایران را هویت مستقل آن، به‌ویژه در حوزه انیمیشن، دانست و تأکید کرد: آثار ایرانی باوجود فاصله کیفی با برخی تولیدات مطرح جهان، توانسته‌اند به زبان و هویتی قابل تشخیص دست پیدا کنند. خوشبختانه سینمای کودک، به‌خصوص در بخش انیمیشن، امروز فضای خوبی را تجربه می‌کند. شاید از نظر کیفیت فنی هنوز با انیمیشن‌های آمریکایی، اروپایی یا ژاپنی فاصله داشته باشیم، اما خروجی آثار، حس و حال متفاوتی دارد و مخاطب احساس می‌کند با اثری روبه‌رو است که به فرهنگ و فضای خودمان نزدیک‌تر است.

هویت ایرانی و کنجکاوسازی مخاطب بین المللی

وی با اشاره به هویت آثار ایرانی افزود: شاید نتوان این ویژگی را صرفاً بومی بودن نامید، اما در نهایت این حس به مخاطب منتقل می‌شود که اثر متعلق به فضای فرهنگی متفاوتی است. حتی اگر مخاطب یا فیلمسازی خارج از ایران این آثار را ببیند، احتمالاً تفاوت آن را با دیگر تولیدات احساس می‌کند و این پرسش برایش ایجاد می‌شود که سازندگان این آثار چه کسانی هستند. این ویژگی، نقطه شروع ارزشمندی است و امیدوارم در آینده، کیفیت فنی آثار نیز بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

کارگردان «رویاشهر» درباره موضوعاتی که می‌تواند برای کودکان و نوجوانان امروز جذاب باشد نیز اظهار کرد: من روی ۲ محور بسیار حساس هستم، محور نخست مسئله هویت و شناخت ریشه‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی و دوم، آینده و دنیای پیش‌روی کودکان است. کودکان باید بدانند از کجا آمده‌اند و درعین‌حال، تصویری از آینده، فناوری‌های نوین و جهان مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشند. اگر این ۲ موضوع در کنار یکدیگر قرار بگیرند، هم جذابیت بالایی برای مخاطب کودک‌ و نوجوان ایجاد می‌کند و هم پاسخگوی نیازهای نسل امروز هستند.

وی اضافه کرد: کودکان امروز با فضای مجازی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی زندگی می‌کنند و این مفاهیم برای آنها کاملاً آشناست. به همین دلیل، سینمای کودک باید با حفظ هویت فرهنگی، از ظرفیت فناوری‌های پیشرفته نیز بهره بگیرد و روایت‌هایی متناسب با جهان امروز ارائه دهد.

عنایتی با اشاره به تجربه حضور خود در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بر ضرورت گسترش بخش‌های رقابتی این رویداد تأکید کرد و گفت: تنوع بیشتر در قالب‌های نمایشی می‌تواند به پویایی جشنواره و افزایش مشارکت فیلمسازان کمک کند.

بخش سریالی به جشنواره کودک اضافه شود

این کارگردان با بیان اینکه جشنواره ظرفیت توسعه بیشتری را دارد، افزود: به نظر می‌رسد بتوان بخش‌های متنوع‌تری را به جشنواره اضافه کرد یا برخی بخش‌های موجود را با جدیت بیشتری دنبال کرد. در کنار فیلم‌های بلند، توجه به قالب‌هایی مانند فیلم کوتاه، مجموعه‌های سریالی و دیگر گونه‌های جدید تولید می‌تواند دامنه حضور آثار را افزایش دهد. فکر می‌کنم بخش آثار تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی تا حدودی در جشنواره مورد توجه قرار گرفته است، اما اگر این بخش‌ها تقویت شوند و فرصت بیشتری برای دیده شدن پیدا کنند، می‌توانند به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های جشنواره تبدیل شوند.

وی ادامه داد: امروز بخش قابل‌توجهی از مخاطبان کودک‌ و نوجوان در بسترهای دیجیتال حضور دارند. اگر جشنواره بخشی را به فیلم‌های تولیدشده برای فضای مجازی اختصاص دهد و از این آثار حمایت کند، هم با نیازهای نسل جدید همگام خواهد شد و هم زمینه را برای حضور فیلمسازان جوان و ایده‌های تازه فراهم می‌کند.

عنایتی در پایان درباره فعالیت‌های تازه خود نیز توضیح داد: در حال حاضر مشغول تولید یک مینی‌سریال هستیم. این اثر یک مینی‌سریال شش قسمتی است که هر قسمت آن حدود ۲۰ دقیقه زمان دارد. در این پروژه نیز همان دغدغه‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره کردم، از جمله موضوع هویت، جایگاه نسل جدید و مسائل مرتبط با آینده، محور اصلی روایت را تشکیل می‌دهد. مالکیت اثر در اختیار بخش خصوصی است و درباره شیوه عرضه آن هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. امکان پخش از تلویزیون یا انتشار در شبکه نمایش خانگی وجود دارد و در این زمینه مذاکراتی انجام شده، اما در نهایت حقوق مالکیت اثر متعلق به گروه تولید و بخش خصوصی خواهد بود.