۸۰ کیلوگرم شیشه در ایستگاه بازرسی رودان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید مریدی رودان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و بررسی دقیق‌تر آن را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی راننده کامیون هنگام بازرسی اقدام به فرار کرد که با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب رودان، ادامه داد: در بازرسی تخصصی از این کامیون مأموران به وضعیت چرخ‌های جلوی خودرو مشکوک شدند و در بررسی‌های تکمیلی ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را کشف کردند که به صورت ماهرانه در داخل دو چرخ جلوی کامیون جاسازی شده بود.

موسوی با اشاره به دستگیری راننده و توقیف کامیون حامل مواد مخدر، تصریح کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر و شناسایی شیوه‌های پنهان‌سازی و انتقال این محموله‌ها از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی و مجموعه‌های انتظامی است.

وی تأکید کرد: صیانت از امنیت و سلامت جامعه مستلزم هوشیاری مستمر، کنترل هدفمند و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول در شناسایی و مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب رودان پرونده این متهم پس از کشف و توقیف محموله برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.