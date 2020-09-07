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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۳۲

سردار کریمی خبر داد

هلاکت ۲ سوداگر مرگ و کشف ۷۷۳ کیلو مواد مخدر

هلاکت ۲ سوداگر مرگ و کشف ۷۷۳ کیلو مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف ۷۷۳ کیلوگرم مواد مخدر طی یک درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ درعملیات مشترک پلیس هرمزگان و کرمان در شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه اعضای یک باند مواد مخدر، قصد دارند محموله بزرگ مواد افیونی را به صورت مسلحانه از محورهای مواصلاتی شهرستان رودان به استان‌های همجوار منتقل کنند بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان حین گشت زنی و کنترل محور ماشنگی شهرستان رودان به سمت محور مازگرد شهرستان حاجی آباد خودرو وانت سایپا متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و دستور ایست صادر کردند.

سردار کریمی اذعان داشت: قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشداردهنده اقدام به فرار کرده و پس از تعقیب و گریز طولانی عرصه را برخود تنگ دیده و اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کردند که با توجه به برتری حجم آتش مأموران، خودرو متوقف و ۲ تن از قاچاقچیان به هلاکت رسیدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به توقیف وانت سایپا و کشف ۵۸۰ کیلو تریاک و ۱۹۳ کیلو حشیش در این عملیات منسجم و مشترک پلیسی، بیان کرد: در بازرسی از خودرو، یک قبضه اسلحه جنگی، ۴ عدد خشاب حاوی ۹۸ فشنگ جنگی و تعداد زیادی پوکه فشنگ و سه جفت پلاک کشف شد.

کد مطلب 5018026

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