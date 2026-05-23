۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

کشف ۳۴ کیلوگرم تریاک در پوشش خیار در رودان

رودان - دادستان رودان از کشف و توقیف ۳۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که در پوشش محصولات کشاورزی (خیار) در حال جابه‌جایی بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی، با اعلام جزئیات این موفقیت عملیاتی، از کشف مقدار قابل توجهی مواد مخدر در یکی از ایست‌های بازرسی منطقه خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازرسی دقیق یک خودروی نیسان در ایست بازرسی شهید مریدی، مشخص شد که متهم با هدف قاچاق مواد مخدر، مقدار ۳۴ کیلوگرم تریاک را در میان بسته‌بندی‌های خیار سبز مخفی کرده است.

وی افزود: با توجه به دقت نیروهای عملیاتی در شناسایی الگوهای جدید قاچاق، این محموله به‌سرعت کشف و توقیف شد و در همین راستا، راننده خودروی حامل این بار نیز بازداشت شده و پرونده وی جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی در جریان است.

دادستان رودان در پایان تأکید کرد: برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از ورود این مواد به سطح جامعه، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در شهرستان رودان است.

