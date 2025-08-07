توقیف محموله شیشه در محور زاهدان-کرمان؛ یک قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم در عملیاتی شبانه، موفق به کشف و توقیف محموله بزرگی از مواد مخدر در جاده زاهدان-کرمان شدند.



سردار جلیل موقوفه‌ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان، اعلام کرد که در این عملیات، یک دستگاه کامیون حامل ۶۰۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه مورد بازرسی قرار گرفت و راننده آنکه قصد انتقال این محموله را از مرزهای شرقی به غرب کشور داشت، دستگیر شد.



وی افزود: با هوشیاری و تدبیر مأموران، از توزیع این حجم از مواد مخدر در کشور جلوگیری شد و متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.



این کشف بزرگ، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر است.