توقیف محموله شیشه در محور زاهدان-کرمان؛ یک قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم در عملیاتی شبانه، موفق به کشف و توقیف محموله بزرگی از مواد مخدر در جاده زاهدان-کرمان شدند.
سردار جلیل موقوفهئی، فرمانده انتظامی استان کرمان، اعلام کرد که در این عملیات، یک دستگاه کامیون حامل ۶۰۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه مورد بازرسی قرار گرفت و راننده آنکه قصد انتقال این محموله را از مرزهای شرقی به غرب کشور داشت، دستگیر شد.
وی افزود: با هوشیاری و تدبیر مأموران، از توزیع این حجم از مواد مخدر در کشور جلوگیری شد و متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.
این کشف بزرگ، نشاندهنده تلاش بیوقفه نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر است.
