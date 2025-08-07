  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

توقیف محموله شیشه در محور زاهدان-کرمان؛ یک قاچاقچی دستگیر شد

توقیف محموله شیشه در محور زاهدان-کرمان؛ یک قاچاقچی دستگیر شد

بم-ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم موفق به کشف و توقیف محموله بزرگی از مواد مخدر در جاده زاهدان-کرمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم در عملیاتی شبانه، موفق به کشف و توقیف محموله بزرگی از مواد مخدر در جاده زاهدان-کرمان شدند.

سردار جلیل موقوفه‌ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان، اعلام کرد که در این عملیات، یک دستگاه کامیون حامل ۶۰۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه مورد بازرسی قرار گرفت و راننده آنکه قصد انتقال این محموله را از مرزهای شرقی به غرب کشور داشت، دستگیر شد.

وی افزود: با هوشیاری و تدبیر مأموران، از توزیع این حجم از مواد مخدر در کشور جلوگیری شد و متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.

این کشف بزرگ، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر است.

کد خبر 6554104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها