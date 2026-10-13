۳۰۰ هزار حمله عربستان به یمن در ۱۲ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) گزارش داد که عربستان سعودی در طول ۱۲ سال‌ تجاوز نظامی به یمن، بیش از ۳۰۰ هزار بار، منازل، مناطق مسکونی، بازارها، بیمارستان‌ها و مدارس را هدف قرار داده است.

این خبرگزاری همچنین افزود که این حملات بیش از ۵۷۱ جایگاه سوخت و ۶۴۴ تانکر حامل سوخت و همچنین مراسم‌های عزا، جشن‌های عروسی، راه‌ها، پل‌ها، چادرهای آوارگان، فرودگاه‌ها، بنادر و کارخانه‌ها را در استان‌های مختلف هدف گرفته است.

این آمار در حالی منتشر می شود که سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از انجام ۱۰۴ حمله هوایی توسط جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته به استان‌های صنعا، ذمار، تعز، عمران، لحج، الجوف، مأرب، صعده و الحدیده خبر داد.