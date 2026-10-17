یحیی سریع: یمن هدف ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «یحیی سریع» تأکید کرد: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های تعز، عمران، اب، لحج و صعده را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.