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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

یحیی سریع: یمن هدف ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

یحیی سریع: یمن هدف ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش به ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «یحیی سریع» تأکید کرد: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های تعز، عمران، اب، لحج و صعده را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۲۵۴۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

کد مطلب 6980822

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