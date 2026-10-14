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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۲۳۲۳ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ حمله هوایی و موشکی علیه کشورمان انجام داد. تجاوزات سعودی، مناطق غیرنظامی در پایتخت (صنعا) و همچنین استان‌های تعز، لحج، مأرب، عمران و جزیره میون را هدف قرار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: حملات هوایی سعودی توسط جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، صورت گرفت و حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» انجام شد. مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی به کشور از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۲۳۲۳ مورد رسیده است.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: هدف قرار دادن جزیره میون توسط دشمن سعودی با حملات هوایی و موشکی، تهدیدی مستقیم برای خطوط کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود. ما متجاوز سعودی را مسئول هرگونه پیامد ناشی از هدف قرار دادن جزیره میون و تهدید متعاقب آن برای ایمنی ناوبری دریایی می‌دانیم.

کد مطلب 6978338

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