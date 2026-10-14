به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری‌های نظامی در غرب آسیا می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای ده‌ها میلیون نفر به همراه داشته باشد و خواستار اقدام فوری برای کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان شد.

وی اعلام کرد: غیرنظامیان در نتیجه عملیات نظامی در غرب آسیا، بهایی غیرقابل‌قبول می‌پردازند.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین درباره وضعیت یمن هشدار داد و گفت که شمار کشته‌شدگان و آوارگان و میزان خسارات واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله در عدن و صنعا با نرخی نگران‌کننده در حال افزایش است.

اسپولیاریک افزود که در سراسر غرب آسیا، زیرساخت‌های غیرنظامی بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند و این حملات به از دست رفتن جان انسان‌ها منجر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی تصریح کرد که طرف‌های درگیر باید در همه شرایط میان غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که حمله به بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای جوامعی داشته باشد که به این تأسیسات وابسته‌اند.

وی تأکید کرد: تشدید بیشتر مخاصمات برای ده‌ها میلیون نفر فاجعه‌بار خواهد بود و باید فوراً برای کاهش تنش‌ها و محافظت از غیرنظامیان در برابر آسیب‌های بیشتر اقدام شود.

اسپولیاریک در پایان بر ضرورت تلاش فوری برای مهار درگیری‌ها و رعایت اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه با هدف جلوگیری از افزایش تلفات و رنج غیرنظامیان تأکید کرد.