  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۱

هشدار صلیب سرخ درباره تبعات فاجعه‌بار تداوم جنگ در غرب آسیا

هشدار صلیب سرخ درباره تبعات فاجعه‌بار تداوم جنگ در غرب آسیا

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره پیامدهای فاجعه‌بار تداوم جنگ در غرب آسیا و تبعات انسانی آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری‌های نظامی در غرب آسیا می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای ده‌ها میلیون نفر به همراه داشته باشد و خواستار اقدام فوری برای کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان شد.

وی اعلام کرد: غیرنظامیان در نتیجه عملیات نظامی در غرب آسیا، بهایی غیرقابل‌قبول می‌پردازند.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین درباره وضعیت یمن هشدار داد و گفت که شمار کشته‌شدگان و آوارگان و میزان خسارات واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله در عدن و صنعا با نرخی نگران‌کننده در حال افزایش است.

اسپولیاریک افزود که در سراسر غرب آسیا، زیرساخت‌های غیرنظامی بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند و این حملات به از دست رفتن جان انسان‌ها منجر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی تصریح کرد که طرف‌های درگیر باید در همه شرایط میان غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که حمله به بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای جوامعی داشته باشد که به این تأسیسات وابسته‌اند.

وی تأکید کرد: تشدید بیشتر مخاصمات برای ده‌ها میلیون نفر فاجعه‌بار خواهد بود و باید فوراً برای کاهش تنش‌ها و محافظت از غیرنظامیان در برابر آسیب‌های بیشتر اقدام شود.

اسپولیاریک در پایان بر ضرورت تلاش فوری برای مهار درگیری‌ها و رعایت اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه با هدف جلوگیری از افزایش تلفات و رنج غیرنظامیان تأکید کرد.

کد مطلب 6977306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      وقتی که عربستان یمن را به شدت درهم می کوبید چرا ابراز نگرانی نمی شد ولی اکنون که صنعا دست برتر دارد همه ابراز نگرانی می کنند فرودگاه صنعا سال هاست بمباران می شود ولی در حال حاضر که مقابله به مثل می شود همه نگرانند نگران شکست ظالمین وستمگران

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها