https://mehrnews.com/x3djWS ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 6977152 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ تجمع مردم مبعوث شده در بجنورد به شب ۲۲۷ رسید بجنورد- مردم مبعوث شده مرکز خراسان شمالی در شب ۲۲۷ تجمعات شبانه کماکان پای ایران ایستادهاند. دریافت 23 MB کد مطلب 6977152 کپی شد مطالب مرتبط همافزایی تبلیغات اسلامی و حوزه هنری خراسان شمالی برای روایتگری حماسی دویست و بیست و ششمین موج حضور بجنوردیها در میدان رامیان؛ تداوم حضور مردم در قرار شبانه ریحانی: بسیج در کنار آموزش و پرورش برای تربیت نسل آینده است خیابانهای گالیکش؛ میزبان قرار دوباره مردم برچسبها بجنورد تجمع مردمی ایران
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