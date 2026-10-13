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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

تجمع مردم مبعوث شده در بجنورد به شب ۲۲۷ رسید

تجمع مردم مبعوث شده در بجنورد به شب ۲۲۷ رسید

بجنورد- مردم مبعوث شده مرکز خراسان شمالی در شب ۲۲۷ تجمعات شبانه کماکان پای ایران ایستاده‌اند.

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کد مطلب 6977152

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