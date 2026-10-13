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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

خیابان‌های گالیکش؛ میزبان قرار دوباره مردم

خیابان‌های گالیکش؛ میزبان قرار دوباره مردم

گالیکش- تجمع شبانه مردم گالیکش با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران بر تداوم همبستگی و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6977210

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