https://mehrnews.com/x3djY4 ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6977210 استانها گلستان استانها گلستان ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ خیابانهای گالیکش؛ میزبان قرار دوباره مردم گالیکش- تجمع شبانه مردم گالیکش با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران بر تداوم همبستگی و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6977210 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات را رقم زدند دویست و بیست و هفتمین حضور مردم آستانه با شعار «حیدر حیدر» در میدان تجمع مردم مبعوث شده در بجنورد به شب ۲۲۷ رسید ۲۲۷ شب پای کار ایران؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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