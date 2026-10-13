به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، نشست مشترک شورای مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی با اکرم صدیقی کلاته، رئیس حوزه هنری استان، با محوریت سیاست‌گذاری و ایده‌پردازی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این نشست که به‌منظور ایجاد بسترهای همکاری مشترک میان دو نهاد فرهنگی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ضرورت پیوند میان روایتگری هنر اصیل ایرانی و آموزه‌های دینی تأکید کردند.

در بخش نخست این جلسه، موضوع تقویت هویت ایرانی-اسلامی به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی مورد بحث قرار گرفت و اعضای شورا بر اهمیت پیوند زدن روایت‌های زنان معاصر با ارزش‌های دینی و ارائه الگوهای متعالی از زن مسلمان تأکید کردند.

همچنین مقرر شد بسترهای لازم برای توسعه کنشگری اجتماعی زنان از طریق ایجاد زمینه‌های مشارکت فعال آنان در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی فراهم شود تا حضور آگاهانه بانوان در میدان‌های خدمت و تجمعات شبانه خون‌خواهی قائد شهید بیش از پیش تقویت گردد.

یکی از مباحث محوری این نشست، طرح احیا و ترویج هنر نقالی و پرده‌خوانی بود که با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی، مقرر شد این طرح به‌صورت ویژه با بهره‌گیری از توان دانش‌آموزان دختر و پسر و همچنین با مشارکت چهره‌های موفق علمی و کارآفرینان جوان اجرایی شود.

هدف از این طرح، شناسایی استعدادهای هنری نوجوانان، آموزش تخصصی آنان و ایجاد شبکه‌ای پایدار برای استمرار فعالیت‌های روایتگری حماسی و دینی است.

در پایان این نشست، بر اهمیت تقویت پیوند خانواده و محله تمرکز شد و اعضای جلسه توافق کردند که با فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های مردمی شامل مادران، مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی محلات، حمایتی همه‌جانبه از فعالیت‌های نوجوانان صورت گیرد تا جریان فرهنگی از سطح ستادی به سطح میدانی و محلی انتقال یابد.

گفتنی است، این نشست با تأکید بر تداوم جلسات کارشناسی جهت تدوین نقشه راه عملیاتی برای اجرای این مصوبات به پایان رسید.