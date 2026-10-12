ریحانی: بسیج در کنار آموزش و پرورش برای تربیت نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ عباسعلی ریحانی‌ ظهر دوشنبه در جلسه دیدار اعضای شورای آموزش و پرورش با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی‌فقیه خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به مجموعه آموزش و پرورش، بر نقش اثرگذار فرهنگیان در رشد علمی، فرهنگی و تربیتی جامعه تأکید کرد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه در بسیج اقشار تصریح کرد: تأکید ایشان بر حرکت در مسیر پیشرفت علمی کشور با هدایت و تلاش فرهنگیان، بیانگر جایگاه راهبردی معلمان در تربیت نسل آینده و ارتقای سطح علمی جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج در حوزه‌های مختلف افزود: بسیج به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های تربیتی و مهارتی، در کنار آموزش و پرورش قرار دارد و توسعه همکاری‌های مشترک در این حوزه‌ها با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دنبال می‌شود.

سرهنگ ریحانی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان بیان کرد: در راستای تقویت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، راه‌اندازی ۷۴ مدرسه پیشرفت ویژه معلمان و ۲۲۰ مدرسه با محوریت فعالیت‌های تربیتی دانش‌آموزان هدف‌گذاری شده است.

جانشین فرمانده سپاه خراسان‌شمالی در امور بسیج اقشار همچنین بر ضرورت توجه تخصصی به درس آمادگی دفاعی تأکید کرد و این درس را یکی از محورهای مهم در ارتقای توانمندی‌های آموزشی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان دانست.