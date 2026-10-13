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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

توقیف ۴۵ موتورسیکلت مزایده‌ای در بندرترکمن

توقیف ۴۵ موتورسیکلت مزایده‌ای در بندرترکمن

بندرترکمن-فرمانده انتظامی بندرترکمن از توقیف ۴۵ دستگاه موتورسیکلت مزایده‌ای خبر دادوگفت:موتورسیکلت‌های توقیفی در صورت نداشتن شرایط قانونی، فقط به‌صورت اوراق و قطعات اسقاطی تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زارع از توقیف ۴۵ دستگاه موتورسیکلت مزایده‌ای در شهرستان بندر ترکمن خبر داد.

همچنین در پی این اقدام، کریم‌پور، دادستان بندرترکمن، با حضور در محل نگهداری این موتورسیکلت‌ها، درباره پیامدهای قانونی خرید و فروش این وسایل نقلیه هشدار داد.

وی تأکید کرد: موتورسیکلت‌های مزایده‌ای در صورت توقیف، صرفاً به‌صورت اوراق، شامل قطعات و بدنه اسقاطی، تحویل می‌شوند و امکان ترخیص آن‌ها به شکل سالم وجود ندارد.

دادستان بندرترکمن از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله، اصالت مدارک و وضعیت قانونی موتورسیکلت را بررسی و استعلام کنند تا از بروز خسارت مالی و مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

کریم‌پور همچنین با تأکید بر ضرورت احتیاط در خرید این موتورسیکلت‌ها، از شهروندان خواست بدون اطمینان از وضعیت قانونی و شرایط واگذاری، اقدام به خرید نکنند.

کد مطلب 6977223

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