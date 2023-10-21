فرد مامورنما با ۱۵ میلیارد کلاهبرداری به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج شجاعی، بیان کرد: شخصی به کلانتری ۲۶ رحمت شهرستان شیراز مراجعه و اظهار کرد: فردی خود را پلیس معرفی و مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از من بابت شرکت در مزایده خودرو با قیمت مناسب اخذ و متواری شده و دیگر جوابگوی تلفن من نیست که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۲۶ رحمت شهرستان شیراز با انجام اقدامات گسترده پلیسی موفق شدند فرد مامورنما را در یکی از محلات شیراز شناسایی و وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

شجاعی ادامه داد: پس از بررسی به عمل آمده مرد ۲۸ ساله تا کنون به ۱۲ نفر پیشنهادهای وسوسه انگیز از جمله شرکت در مزایده خودرو با قیمت مناسب، رفع موانع قانونی برای معافیت سربازی و تسهیل در انجام امور در پلیس‌های تخصصی به شهروندان ارائه کرده و بیش از ۱۵ میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم یک قبضه کلت کمری و ۲ دست لباس انتظامی کشف شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.