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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

فرمانده انتظامی شیراز:

فرد مامورنما با ۱۵ میلیارد کلاهبرداری به دام افتاد

فرد مامورنما با ۱۵ میلیارد کلاهبرداری به دام افتاد

شیراز-فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری مامورنمایی خبر داد که با وعده‌های دورغین ۱۵ میلیارد ریال از شهروندان شیرازی کلاهبرداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج شجاعی، بیان کرد: شخصی به کلانتری ۲۶ رحمت شهرستان شیراز مراجعه و اظهار کرد: فردی خود را پلیس معرفی و مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از من بابت شرکت در مزایده خودرو با قیمت مناسب اخذ و متواری شده و دیگر جوابگوی تلفن من نیست که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۲۶ رحمت شهرستان شیراز با انجام اقدامات گسترده پلیسی موفق شدند فرد مامورنما را در یکی از محلات شیراز شناسایی و وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

شجاعی ادامه داد: پس از بررسی به عمل آمده مرد ۲۸ ساله تا کنون به ۱۲ نفر پیشنهادهای وسوسه انگیز از جمله شرکت در مزایده خودرو با قیمت مناسب، رفع موانع قانونی برای معافیت سربازی و تسهیل در انجام امور در پلیس‌های تخصصی به شهروندان ارائه کرده و بیش از ۱۵ میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم یک قبضه کلت کمری و ۲ دست لباس انتظامی کشف شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5917746

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