به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کارآموزیان پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز این رویداد در شهرستان زرندیه اظهار کرد: این برنامه با هدف معرفی توانمندی‌های صنعتی، ظرفیت‌های تولیدی و دستاوردهای استان مرکزی و فراهم کردن زمینه بازدید میدانی خبرنگاران خارجی از بخش‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه بازدیدها از شهرستان زرندیه آغاز شده و طی ۲ روز، خبرنگاران از چهار شهرستان استان مرکزی دیدن می‌کنند تا با بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی این استان آشنا شوند.

مسئول بسیج رسانه کشور با اشاره به پیش‌بینی بازدید از بیش از ۱۰ نقطه صنعتی، تولیدی و آسیب‌دیده در استان مرکزی تصریح کرد: بخشی از این برنامه به معرفی پیشرفت‌ها و توانمندی‌های واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص دارد و در بخش دیگر، مراکزی که در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته‌اند، مورد بازدید قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: حضور خبرنگاران خارجی در این مراکز، فرصتی برای مشاهده مستقیم ظرفیت‌های صنعتی استان و بررسی میدانی پیامدهای حملات اخیر فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که آنان بتوانند مشاهدات خود را در قالب گزارش‌های رسانه‌ای منعکس کنند.

کارآموزیان با بیان اینکه خبرنگارانی از کشورهای آمریکا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، روسیه، عراق، لبنان، سوریه، چین، یمن و افغانستان در این رویداد حضور دارند گفت: تنوع کشورهای شرکت‌کننده، این برنامه را به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی به مخاطبان رسانه‌های مختلف تبدیل کرده است.

مسئول بسیج رسانه کشور تاکید کرد: استان مرکزی از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رود و برخورداری از واحدهای تولیدی و صنعتی متعدد، این استان را به یکی از مناطق اثرگذار در عرصه تولید تبدیل کرده است.

وی افزود: بازدید میدانی خبرنگاران خارجی از این ظرفیت‌ها و مراکز آسیب‌دیده، امکان آشنایی نزدیک‌تر آنان با توان تولیدی استان و ابعاد خسارات ناشی از حملات اخیر را فراهم می‌کند.

کارآموزیان بیان کرد: خبرنگاران از ۱۵ کشور جهان در سفری دو روزه روزه، ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان مرکزی و همچنین مراکز آسیب‌دیده در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی را از نزدیک بررسی می‌کنند.