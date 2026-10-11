به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی هم‌زمان با رویداد ملی «ایران جان» در استان مرکزی برگزار می شود.

وی افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه، با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری اراک و استان مرکزی اجرا خواهد شد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: مجموعه‌ای از رویدادهای شاخص نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اراک تدارک دیده شده است که می‌تواند وجه تمایز استان مرکزی در این رویداد ملی باشد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد «شب اراک» در شامگاه ۲۷ مهرماه ادامه داد: این برنامه با حضور هنرمندان ملی در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری اراک برگزار می‌شود و تلاش داریم شبی خاطره‌انگیز برای مردم رقم بزنیم و جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهر را به نمایش بگذاریم.

فرماندار اراک تاکید کرد: صبح روز ۲۸ مهرماه، هم‌زمان با سالروز صدارت امیرکبیر و در خاستگاه این شخصیت تاریخی، جشنواره انگور هزاوه در جوار آستان مقدس سلطان سیداحمد برگزار می‌شود. این برنامه با حضور هنرمندان ملی، مسئولان استانی و کشوری و اجرای آیین‌های فرهنگی و بومی همراه خواهد بود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم می‌کند.

وی افزود: آیین رسمی روز اراک نیز بعدازظهر ۲۸ مهرماه در سالن پیامبر اعظم(ص) برگزار می‌شود و در این مراسم، جمعی از چهره‌های ملی، هنرمندان و فعالان فرهنگی حضور خواهند داشت و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی، درباره تاریخچه و ظرفیت‌های استان مرکزی سخنرانی خواهد کرد.

حاجی علی‌بیگی بیان کرد: رویداد «جان‌فدا» با مشارکت بسیجیان، بسیج ادارات، شورای اداری و مجموعه ارکان دفاعی استان در سطح شهر اراک برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ۶۰ هزار نفر از اجتماع گسترده مردم در میدان شهدا، جلوه‌ای ویژه از مشارکت اجتماعی و همبستگی مردم استان را به نمایش بگذارند.

فرماندار اراک از برگزاری جشنواره بین‌المللی فرش جیریا در روز ۳۰ مهرماه خبر داد و افزود: این رویداد می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان اراک و منطقه جیریا در حوزه فرش و صنایع‌دستی را معرفی کند و زمینه توجه بیشتر به این مزیت فرهنگی و اقتصادی را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: مجموعه این برنامه‌ها در کنار تولیدات رسانه‌ای رویداد «ایران جان»، با هدف معرفی گسترده‌تر توانمندی‌های استان مرکزی طراحی شده است و امیدواریم با همراهی مسئولان، هنرمندان و دستگاه‌های اجرایی، تصویری شایسته از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی اراک در سطح ملی ارائه شود.