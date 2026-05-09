روایتی از سرزمین آفتاب در جنگ رمضان؛ از خاکستر جنگ تا هندسه پایداری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: صبح شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴، برای مردم ایران تنها آغاز یک روز نبود؛ آغاز فصلی تلخ از التهاب، سوگ و مقاومت بود، جنگ تحمیلی رمضان در حالی بر کشور سایه انداخت که در نخستین ساعات آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در حملات ددمنشانه رژیم جنایتکار آمریکایی ـ صهیونی به شهادت رسیدند و موجی از اندوه و خشم سراسر ایران را فرا گرفت.

همزمان، بسیاری از شهرهای کشور هدف حملات مستقیم موشکی و هوایی قرار گرفتند و زیرساخت‌های حیاتی، مناطق مسکونی، مراکز آموزشی و واحدهای تولیدی آماج آتش دشمن شدند؛ حملاتی که بار دیگر چهره واقعی جنگ‌افروزی و دشمنی با ملت ایران را آشکار ساخت.

استان مرکزی نیز در این نبرد ۴۰ روزه، سهم سنگینی از خسارات و داغ‌ها را بر دوش کشید، از اراک تا خمین، صدای انفجار، جای آرامش روزهای عادی را گرفت و خانواده‌های بسیاری، عزیزان و خانه‌های خود را از دست دادند اما مردم «سرزمین آفتاب» تسلیم نشدند و از دل آوار و دود، امید جوانه زد و سازندگی در نقاط آسیب دیده آغاز شد.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده مسکونی و صنعتی با جدیت دنبال می‌شود

استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند بازسازی واحدهای مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده ناشی از حوادث اخیر با تشکیل کارگروه‌های ویژه و بسیج ظرفیت‌های اجرایی این استان، با جدیت در دستور کار قرار گرفته و حمایت از آسیب‌دیدگان تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بخش مسکونی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد دچار خسارت شده‌اند که میزان آسیب‌ها از شکستگی شیشه تا تخریب کامل واحدها متغیر بوده و کارگروه ویژه برای بازسازی این واحدهای مسکونی آسیب دیده ناشی از جنگ در استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان تاکید کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در پایان سال گذشته به ۵.۴ درصد رسید که این رقم جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در سطح کشور است.

زندیه وکیلی افزود: برای رفع مشکل شهروندان یا صنعتگران باید بدون هیچ‌گونه تأخیر اقدام شود و نباید اجازه داد حتی یک روز تعلل، منجر به تعطیلی واحد تولیدی یا بیکاری کارگران شود.

بسته ۸۲۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران خسارت واحدهای تولیدی تدوین شد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسته ۸۲۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ رمضان و تقویت سرمایه در گردش صنایع تدوین شده که از چند مسیر مالی تأمین می‌شود.

نادرقلی ابراهیمی گفت: این بسته شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنعت و معدن، ۷۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق ۱۸ بانک عامل و همچنین منابعی برای بخش کشاورزی است که بخشی از آن به جبران خسارت و بخشی دیگر به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.

برقراری بیمه بیکاری برای ۸۲۲ کارگر واحدهای آسیب‌دیده استان مرکزی در جنگ رمضان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور استاندار و در اقدامی فوری و خارج از تشریفات اداری، فرآیند برقراری بیمه بیکاری برای کارگران آسیب‌دیده از جنگ رمضان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

مختار احمدی افزود: پس از حمله دشمن به واحدهای تولیدی در شهرستان‌های ساوه و زرندیه در ۲۶ اسفند، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار برگزار و دستور رسیدگی فوری به وضعیت اشتغال کارگران صادر شد.

وی ادامه داد: در این راستا، بازرسان کار به واحدهای آسیب‌دیده اعزام و گزارش‌های تخصصی تهیه شد و پس از برگزاری دو جلسه کمیته فنی، در مجموع ۸۲۲ نفر از کارگران واحدهای تولیدی برای برقراری بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.

۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده پرداخت می‌شود

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت برای کمک به واحدهای کوچک‌ مقیاس آسیب دیده در جنگ رمضان پرداخت می‌شود.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: در پی حملات تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی و وارد آمدن خسارت به برخی واحدهای تولیدی، فرآیند ارزیابی میزان خسارات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به‌صورت فوری انجام شد.

وی تصریح کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت بلندمدت برای واحدهای صنعتی کوچک‌مقیاس آسیب‌دیده در نظر گرفته شده تا ضمن جبران بخشی از خسارات، زمینه احیای سریع فعالیت تولیدی این واحدها فراهم شود.

فرماندار اراک با اشاره به اجرای بسته حمایتی دولت در این حوزه گفت: برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده مطابق برنامه‌های ابلاغی، اقدامات لازم انجام می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلف به همکاری و تسریع در روند جبران خسارات هستند.

حاج‌علی‌بیگی تأکید کرد: حمایت از بخش تولید و صنعت از اولویت‌های اصلی مدیریت استان مرکزی است و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، روند تولید در واحدهای صنعتی منطقه با کمترین وقفه ادامه یابد.

برنامه ۶ ماهه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و حمایت از ۲۹۰۰ کارگر تدوین شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان، برنامه‌ای ۶ ماهه تدوین شده و حمایت از حدود ۲ هزار و ۹۰۰ کارگر متاثر از این شرایط در دستور کار قرار دارد.

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: در جریان تحولات اخیر، حدود ۲ هزار و ۹۰۰ کارگر واحدهای صنعتی استان به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که حمایت از معیشت و استمرار اشتغال آنان در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان قرار دارد.

وی تاکید کرد: هدف اصلی مدیریت اقتصادی استان، جلوگیری از تعدیل نیرو، حفظ چرخه تولید و تأمین پایدار مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است و در این مسیر تأمین فولاد و محصولات پتروشیمی نیز به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.

مشکل اشتغال مجدد کارگران آسیب‌دیده در جنگ رمضان

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی کارگران آسیب‌دیده در حوادث جنگ رمضان، پس از طی دوره درمان با چالش‌هایی در بازگشت به کار و اشتغال مجدد روبه‌رو هستند و این مسئله ضرورت حمایت جدی دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

داوود میرزایی افزود: بهبود حال جامعه کارگری به ارتقای وضعیت اقتصاد کشور منجر می‌شود اما در شرایط کنونی کاهش قدرت خرید، دسترسی این قشر به برخی کالاهای مصرفی را دشوار کرده است.

وی گفت: کارفرمایان باید در شرایط دشوار اقتصادی با کارگران همراهی کرده و از تعدیل نیرو تا حد امکان خودداری کنند، هرچند با مشکلات مالی و اداری نیز روبه‌رو هستند.

۵۲ فقره ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در استان مرکزی پرداخت شد

معاون بازسازی و مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند پرداخت ودیعه مسکن به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان با سرعت در حال انجام است.

آرش طاقبستانی افزود: در مجموع ۵۲ فقره ودیعه مسکن در استان مرکزی به آسیب‌دیدگان جنگ رژیم صهیونی آمریکایی پرداخت شده که این تسهیلات مربوط به شهرهای خمین، دلیجان و محلات است.

وی تصریح کرد: از مجموع ۹۷ واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده برای دریافت این تسهیلات، تاکنون ۵۲ فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شده و فرآیند تکمیل پرونده‌ها و به‌روزرسانی آمار همچنان ادامه دارد.

معاون بازسازی و مسکن بنیاد مسکن استان مرکزی مبلغ وام ودیعه مسکن را در خمین و محلات ۶ میلیارد ریال و در اراک ۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، تسهیلات ساخت مسکن ۴ میلیارد ریال و در روستاها ۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۳۶۶ واحد آسیب‌دیده در مجتمع نارنجستان اراک بازسازی و تعمیر شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بازسازی مجتمع مسکونی نارنجستان اراک اظهار کرد: ۳۶۶ واحد آسیب‌دیده این مجتمع در چارچوب برنامه‌های تعمیر و بازسازی بنیاد مسکن تحت عملیات اجرایی قرار گرفته‌اند.

علی عسگری افزود: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۶۲ واحد دچار خسارت در بخش درب بوده که عملیات تعمیر یا تعویض کامل درب‌ها برای تمامی این واحدها انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین پنجره ۶۲ واحد مسکونی در این مجتمع دچار آسیب شده بود که با اجرای اقدامات فنی لازم، تعمیر و یا تعویض آنها صورت گرفت.

عسگری با بیان اینکه شکستگی شیشه در ۳۷۰ واحد گزارش شده بود گفت: با همکاری گروه‌های جهادی و سایر نهادهای اجرایی، تمامی شیشه‌های آسیب‌دیده این واحدها تعویض شد.

وی ادامه داد: در ۱۱۰ واحد نیز تعمیرات جزئی شامل رفع آسیب‌های دیوار، درب و بخش‌های داخلی ساختمان انجام شده است.

عسگری تأکید کرد: ۸۰ درصد واحدهای مجتمع نارنجستان اراک قابل سکونت است و بازسازی سایر بخش‌ها ادامه دارد.

۱۲ شهید کودک جنگ رمضان در میان شهدای استان مرکزی ثبت شد

مدیرکل بنیاد شهید استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور شهدای کودک در میان جان‌باختگان جنگ رمضان، این موضوع را نمادی از عمق جنایات و گستره آسیب‌های وارد شده به غیرنظامیان دانست و اظهار کرد: ۱۲ شهید کودک در میان شهدای استان مرکزی، بیانگر گستردگی آسیب‌های انسانی این رخداد تلخ است.

رضا ربیعی افزود: ۸۳ نفر از شهروندان این استان در جریان جنگ رمضان به شهادت رسیدند که از مجموع این شهدا، پیکر ۷۳ نفر در استان مرکزی تشییع و تدفین شده است.

وی تصریح کرد: ۴۶ شهید در داخل جغرافیای استان مرکزی و ۳۷ شهید دیگر در مناطق مرزی، یگان‌های نظامی یا سایر استان‌ها به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید استان مرکزی تاکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، کوچک‌ترین و مسن‌ترین شهدای کشور نیز از استان مرکزی تقدیم شده‌اند.

وی گفت: شهید سه روزه «مجتبی ساجدی‌فرد» به عنوان کوچک‌ترین شهید و شهیده «قاسمی» با ۸۷ سال سن به عنوان مسن‌ترین شهید استان ثبت گردیده اند.

۶ دانش‌آموز و ۵ معلم استان مرکزی به شهادت رسیدند

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه ۶ دانش‌آموز و ۵ معلم استان مرکزی در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

عبدالرضا پیرحسینلو افزود: در جریان این حملات، ۱۰ معلم دیگر در شهرهای اراک، محلات و خمین مجروح شدند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مرکزی ادامه داد: بر اثر اصابت مستقیم موشک، ۳ مدرسه در شهرستان خمین به طور کامل تخریب شد و همچنین یک سالن امتحانات نیز به طور کامل از بین رفته است.

پیرحسینلو با اشاره به حجم خسارات وارده گفت: برآورد اولیه از میزان خسارت به فضاهای آموزشی حدود ۶۱۱ میلیارد تومان اعلام شده است و روند ارزیابی و مستندسازی آسیب‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر؛ استان مرکزی در جریان جنگ تحمیلی رمضان، قریب به ۹۰ شهید و نزدیک به ۵۰۰ مجروح تقدیم انقلاب اسلامی کرد؛ آماری که تنها اعداد خشک و رسمی نیستند، بلکه روایتگر خانه‌هایی‌اند که چراغشان خاموش شد، مادرانی که چشم‌انتظار ماندند و مردمی که زیر آوار جنگ، ایستادگی را معنا کردند.