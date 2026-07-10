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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

بازدید خبرنگاران بین‌المللی از مناطق آسیب‌دیده لامرد در جنگ رمضان

بازدید خبرنگاران بین‌المللی از مناطق آسیب‌دیده لامرد در جنگ رمضان

لامرد- جمعی از خبرنگاران بین‌المللی از کشورهای اکوادور، برزیل، ونزوئلا، آرژانتین و کلمبیا با حضور در شهرستان لامرد، از مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران بین‌المللی از کشورهای اکوادور، برزیل، ونزوئلا، آرژانتین و کلمبیا با حضور در شهرستان لامرد، از محل حملات آمریکایی ـ صهیونیستی بازدید کردند.

بازدید خبرنگاران بین‌المللی از مناطق آسیب‌دیده لامرد در جنگ رمضان

این خبرنگاران که با هدف پوشش مراسم تشییع آقای شهید و روایت ابعاد مختلف حوادث اخیر به منطقه سفر کرده‌اند، با حضور در محل‌های آسیب‌دیده، آثار حملات را از نزدیک مشاهده و ثبت کردند.

بازدید خبرنگاران بین‌المللی از مناطق آسیب‌دیده لامرد در جنگ رمضان

حضور رسانه‌های بین‌المللی در لامرد، فرصتی برای انعکاس مشاهدات میدانی خبرنگاران خارجی از وقایع اخیر و بازتاب آن در رسانه‌های جهان عنوان شده است.

کد مطلب 6884176

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