به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران بینالمللی از کشورهای اکوادور، برزیل، ونزوئلا، آرژانتین و کلمبیا با حضور در شهرستان لامرد، از محل حملات آمریکایی ـ صهیونیستی بازدید کردند.
این خبرنگاران که با هدف پوشش مراسم تشییع آقای شهید و روایت ابعاد مختلف حوادث اخیر به منطقه سفر کردهاند، با حضور در محلهای آسیبدیده، آثار حملات را از نزدیک مشاهده و ثبت کردند.
حضور رسانههای بینالمللی در لامرد، فرصتی برای انعکاس مشاهدات میدانی خبرنگاران خارجی از وقایع اخیر و بازتاب آن در رسانههای جهان عنوان شده است.
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