دریافت 8 MB کد مطلب 6977891 https://mehrnews.com/x3dkfX ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴ کد مطلب 6977891 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴ تقدیرهای متفاوت از اعضای تیم المپیاد ایران تصاویری از تقدیرهای خاص و متفاوت از اعضای تیم المپیاد ایران منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط سرپرست المپیاد ایران: خوشحالم به آمریکا مهاجرت نکردم مهلت ثبتنام بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت تمدید شد رکوردشکنی دانشآموزان ایرانی با کسب ۱۸ مدال طلای المپیادهای جهانی پوشش تحصیلی در آذربایجان شرقی به ۹۹.۵۲ درصد رسید برچسبها المپیاد علمی المپیادهای علمی ایران
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