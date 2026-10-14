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کد مطلب 6977891
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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

تقدیرهای متفاوت از اعضای تیم المپیاد ایران

تقدیرهای متفاوت از اعضای تیم المپیاد ایران

تصاویری از تقدیرهای خاص و متفاوت از اعضای تیم المپیاد ایران منتشر شده است.

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