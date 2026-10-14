  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۱

مهلت ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت تمدید شد

مهلت ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت تمدید شد

بنا بر اعلام سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، مهلت ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، فرآیند ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المیپاد ملی مهارت در رشته‌های متنوع فنی و تخصصی پیش از این آغاز شده بود که با هدف ایجاد فرصت برای حضور افراد بیشتر داوطلبان مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی olympiad.irantvto.ir و https://skill.irantvto.ir/nsc۲۳ برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند.

این رویداد ملی بستر مناسبی برای شناسایی و پرورش نخبگان مهارتی جهت حضور در عرصه‌های رقابتی فراهم کرده است.

مطابق تقویم اجرایی این دوره، مرحله شهرستانی از ۲۸ آبان تا ۳ آذر، مرحله استانی در ۲۸ آذر و مرحله کشوری در بهار سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6977383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها