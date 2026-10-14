به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، فرآیند ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المیپاد ملی مهارت در رشته‌های متنوع فنی و تخصصی پیش از این آغاز شده بود که با هدف ایجاد فرصت برای حضور افراد بیشتر داوطلبان مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی olympiad.irantvto.ir و https://skill.irantvto.ir/nsc۲۳ برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند.

این رویداد ملی بستر مناسبی برای شناسایی و پرورش نخبگان مهارتی جهت حضور در عرصه‌های رقابتی فراهم کرده است.

مطابق تقویم اجرایی این دوره، مرحله شهرستانی از ۲۸ آبان تا ۳ آذر، مرحله استانی در ۲۸ آذر و مرحله کشوری در بهار سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.