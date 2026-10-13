پوشش تحصیلی در آذربایجان شرقی به ۹۹.۵۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی عصر سه‌شنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در تبریز که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نماینده ویژه دولت در سفر استانی به آذربایجان شرقی برگزار شد، با تشریح اقدامات این مجموعه در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش فرصت‌های برابر تحصیلی، بر ضرورت تداوم همکاری دولت، مردم و خیران برای رفع نیازهای مدارس تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: ساخت و تجهیز مدارس با مشارکت مردم، خیران، فرمانداران، بخشداران، دستگاه‌های اجرایی، صاحبان صنایع و مجموعه‌های دولتی و خصوصی دنبال شده است و ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها نیز در این زمینه مورد توجه قرار دارد.

صادقی، پیگیری‌های استاندار آذربایجان شرقی و همکاری دستگاه‌های اجرایی را در پیشبرد برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی مؤثر دانست و گفت: گزارش جزئیات اقدامات عمرانی و مدرسه‌سازی استان از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ارائه می‌شود.

افزایش ۱.۱۴ نمره‌ای میانگین نمرات پایه دوازدهم

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، ارتقای کیفیت آموزشی را در کنار توسعه زیرساخت‌ها از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه عنوان کرد و افزود: برنامه‌های توانمندسازی مدیران و معلمان با تمرکز بر روش‌های نوین تدریس، بهبود فرایند یاددهی و یادگیری و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین وزارت آموزش و پرورش اجرا شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد معلمان استان در برنامه‌های توانمندسازی مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: این اقدامات در بهبود روش‌های تدریس و ساماندهی فضای کلاس‌های درس نقش داشته است.

صادقی از افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم خبر داد و گفت: میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی متمرکز و سراسری، نسبت به سال گذشته ۱.۱۴ نمره افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به نتایج کنکور سراسری امسال بیان کرد: دانش‌آموزان آذربایجان شرقی دو رتبه تک‌رقمی، ده‌ها رتبه دورقمی و صدها رتبه سه‌رقمی کسب کرده‌اند.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، دانش‌آموزان دارای رتبه چهارم گروه آزمایشی علوم تجربی و رتبه هفتم گروه علوم انسانی نیز در این جلسه حضور داشتند.

افزایش ۶۱ درصدی شمار دانش‌آموزان المپیادی

صادقی با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان استان در المپیادهای علمی اظهار کرد: شمار دانش‌آموزان راه‌یافته به مرحله کشوری و مدال‌آوران المپیادهای دانش‌آموزی از ۳۵۹ نفر در سال گذشته به ۵۸۰ نفر در سال جاری رسیده که افزایش ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و روستایی، نظارت بر کیفیت فرایند آموزش و استفاده از ظرفیت مدیران آموزشی را از دیگر اولویت‌های آموزش و پرورش استان برشمرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین توجه به عدالت جنسیتی، افزایش فرصت‌های آموزشی برای دختران و توسعه مدارس شبانه‌روزی را از جمله محورهای مورد پیگیری عنوان کرد.

فعالیت ۷۱ مدرسه با یک دانش‌آموز

صادقی با اشاره به پراکندگی جمعیت در برخی مناطق روستایی استان، ادامه فعالیت مدارس کم‌جمعیت را از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از محرومیت تحصیلی دانست و گفت: امسال ۷۱ مدرسه روستایی با یک دانش‌آموز فعالیت کرده‌اند تا کودکان ساکن مناطق کم‌جمعیت نیز امکان دسترسی به آموزش را داشته باشند.

وی با بیان اینکه پوشش تحصیلی آذربایجان شرقی به ۹۹.۵۲ درصد رسیده است، افزود: استان با توجه به پراکندگی جمعیت و شرایط جغرافیایی مناطق روستایی، در این شاخص رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

توسعه هنرستان‌ها با مشارکت صنایع

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: توسعه هنرستان‌های دولتی، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت و کم‌برخوردار حاشیه شهرها، در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد هنرستان‌های مجاور صنایع بیان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، واحدهای صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد هنرستان‌های مرتبط با محیط کار دنبال می‌شود تا زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار فراهم شود.

صادقی تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی را از عوامل مؤثر در افزایش استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها از هنرستان‌ها دانست و افزود: ایجاد هنرستان‌های تخصصی مهارت‌آموزی برای نخستین بار در استان آغاز شده و با استقبال دانش‌آموزان همراه بوده است.

مشارکت مردم در تحقق عدالت آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری اظهار کرد: رفع مشکلات مدارس، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل دانش‌آموزان به همکاری دولت، مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و حضور مسئولان در مدارس و جمع دانش‌آموزان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری‌ها، روند توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در آذربایجان شرقی با جدیت بیشتری دنبال شود.