https://mehrnews.com/x3dkt3 ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲ کد مطلب 6978385 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲ تجمع مردم یاسوج در دویست و بیست و هشتمین شب مقاومت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و بیست و هشتمین شب مقاومت برگزار شد. دریافت 175 MB کد مطلب 6978385 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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