به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه اجتماع شقایق‌های دنا با حضور باشکوه دختران کهگیلویهدو بویراحمد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزان میناب در یاسوج برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد در اجتماع باشکوه «دختران جان فدای ایران (شقایق‌های دنا) که با حضور پرشور دختران و زنان استان برگزار شد، گفت: این برنامه به یادبود دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف اعلام حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب برگزار شد.

شهلا محمد حسینی افزود: شیرزنان و شیردختران این استان، همانند سایر نقاط کشور، با حضور فعال خود در عرصه‌های مختلف، بیش از پنجاه روز است که در میدان دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای کشور حضور دارند و به‌عنوان حامی و پشتیبان نیروهای مسلح ایفای نقش می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان و دختران در حفاظت از کشور، تصریح کرد: این روزها، خیابان‌ها خط مقدم دفاع از کشور به شمار می‌روند و زنان و دختران استان، با روحیه‌ای فداکارانه، جان‌فدای دفاع از میهن خویش هستند.

محمدحسینی بیان کرد: دانش‌آموزان دختر استان به مناسبت روز دختر و در یادبود ۲۷۰ دانش‌آموز و فرهنگی شهید کشور، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم مدرسه میناب، اقدام به کاشت نهال در فضایی معنوی و پربار کردند، این اقدام نمادین، نشان‌دهنده پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و امید به آینده‌ای سرسبز است.

وی تصریح کرد: این برنامه با هدف تقویت روحیه خودباوری، هویت ملی و اسلامی در میان دختران جوان و همچنین ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان صورت پذیرفت.