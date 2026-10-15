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کد مطلب 6978764
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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در پی جنگ

از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در پی جنگ

پزشکیان گفت: ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز را در جنگ رمضان زدند که تا الان ۱۰۰ میلیون متر مکعب را برگردانیم.

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