دریافت 2 MB کد مطلب 6978764 https://mehrnews.com/x3dkCM ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷ کد مطلب 6978764 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷ از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در پی جنگ پزشکیان گفت: ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز را در جنگ رمضان زدند که تا الان ۱۰۰ میلیون متر مکعب را برگردانیم. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: اجازه نمیدهیم دشمن تولید و اقتصاد کشور را فلج کند پزشکیان: دشمن به دنبال بستن راههای خدمترسانی به مردم است پزشکیان: ظرفیت دولت صرف حل مشکلات مردم شود؛ به تفرقهافکنان توجه نکنید سهم آذربایجانشرقی از منابع بانکی کشور متناسب با ظرفیت استان نیست برچسبها جنگ رمضان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور مسعود پزشکیان گاز
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