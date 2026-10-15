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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

شرایط کشت پاییزه در شهرستان گناوه فراهم شد

شرایط کشت پاییزه در شهرستان گناوه فراهم شد

بوشهر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه، از فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای اجرای کشت پاییزه در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک آغاز سال زراعی جدید به تمامی همکاران، تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌برداران، با اشاره به اهمیت آغاز به‌موقع کشت پاییزه اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات لازم در زمینه تأمین نهاده‌های موردنیاز کشاورزان، از جمله بذر و کودهای شیمیایی، در دستور کار قرار گرفته است تا بهره‌برداران بتوانند با آمادگی مناسب وارد فصل کشت شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، رعایت اصول فنی و استفاده از توصیه‌های کارشناسی، نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات، بهبود کیفیت تولید و تحقق اهداف برنامه الگوی کشت دارد.

وی گفت: در همین راستا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری کارشناسان، مراکز خدمات کشاورزی و تشکل‌های مرتبط، پیگیری‌های لازم را برای پشتیبانی از کشاورزان و تسهیل فرآیند کشت پاییزه انجام می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه همچنین با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های کشاورزی در هماهنگی و پشتیبانی از تولیدکنندگان، از همکاری و همراهی تمامی همکاران، تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که سال زراعی جدید با همدلی، تلاش جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سالی پربار و همراه با افزایش تولید و بهره‌وری برای کشاورزان شهرستان باشد.

کد مطلب 6979023

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