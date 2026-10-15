شرایط کشت پاییزه در شهرستان گناوه فراهم شد

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک آغاز سال زراعی جدید به تمامی همکاران، تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌برداران، با اشاره به اهمیت آغاز به‌موقع کشت پاییزه اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات لازم در زمینه تأمین نهاده‌های موردنیاز کشاورزان، از جمله بذر و کودهای شیمیایی، در دستور کار قرار گرفته است تا بهره‌برداران بتوانند با آمادگی مناسب وارد فصل کشت شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، رعایت اصول فنی و استفاده از توصیه‌های کارشناسی، نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات، بهبود کیفیت تولید و تحقق اهداف برنامه الگوی کشت دارد.

وی گفت: در همین راستا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری کارشناسان، مراکز خدمات کشاورزی و تشکل‌های مرتبط، پیگیری‌های لازم را برای پشتیبانی از کشاورزان و تسهیل فرآیند کشت پاییزه انجام می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه همچنین با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های کشاورزی در هماهنگی و پشتیبانی از تولیدکنندگان، از همکاری و همراهی تمامی همکاران، تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که سال زراعی جدید با همدلی، تلاش جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سالی پربار و همراه با افزایش تولید و بهره‌وری برای کشاورزان شهرستان باشد.