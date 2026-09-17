به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پناهی بعدازظهر پنجشنبه در نشست کمیته فنی برنامه‌ریزی کشت محصولات پاییزه شهرستان نکا با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای فصل جدید زراعی، اظهار داشت: هماهنگی میان بخش‌های مختلف جهاد کشاورزی و عوامل تأمین و توزیع نهاده‌ها برای پشتیبانی از کشاورزان ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مناسب به بهره‌برداران بخش کشاورزی افزود: کارشناسان و واحدهای اجرایی جهاد کشاورزی باید ضمن تسهیل امور، خدمات مورد نیاز کشاورزان را با رعایت حقوق آنان و در چارچوب ضوابط ارائه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را از الزامات فصل کشت پاییزه دانست و گفت: توزیع عادلانه نهاده‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی کشاورزان به نیازهای تولید باید با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی، کارگزاران و دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

پناهی با اشاره به سطح پیش‌بینی‌شده برای کشت محصولات پاییزه در نکا بیان کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، ۱۱ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم دیم و آبی، چهار هزار و ۴۰۰ هکتار به کشت جو دیم و آبی و یک هزار و ۶۷۰ هکتار نیز به کشت کلزا اختصاص خواهد یافت.

وی حضور میدانی کارشناسان و همراهی مستمر با کشاورزان را در اجرای مطلوب برنامه کشت مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق و پشتیبانی مناسب می‌تواند به افزایش بهره‌وری، استمرار تولید و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا در پایان گفت: روند برنامه‌ریزی کشت پاییزه، تأمین و توزیع نهاده‌ها و نحوه ارائه خدمات به کشاورزان به‌صورت مستمر در شهرستان پیگیری خواهد شد.