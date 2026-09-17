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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

۱۷ هزار هکتار از مزارع نکا زیر کشت پاییزه می‌رود

۱۷ هزار هکتار از مزارع نکا زیر کشت پاییزه می‌رود

نکا- مدیر جهاد کشاورزی نکا از پیش‌بینی کشت ۱۷ هزار و ۷۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در فصل پاییز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پناهی بعدازظهر پنجشنبه در نشست کمیته فنی برنامه‌ریزی کشت محصولات پاییزه شهرستان نکا با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای فصل جدید زراعی، اظهار داشت: هماهنگی میان بخش‌های مختلف جهاد کشاورزی و عوامل تأمین و توزیع نهاده‌ها برای پشتیبانی از کشاورزان ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مناسب به بهره‌برداران بخش کشاورزی افزود: کارشناسان و واحدهای اجرایی جهاد کشاورزی باید ضمن تسهیل امور، خدمات مورد نیاز کشاورزان را با رعایت حقوق آنان و در چارچوب ضوابط ارائه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را از الزامات فصل کشت پاییزه دانست و گفت: توزیع عادلانه نهاده‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی کشاورزان به نیازهای تولید باید با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی، کارگزاران و دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

پناهی با اشاره به سطح پیش‌بینی‌شده برای کشت محصولات پاییزه در نکا بیان کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، ۱۱ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم دیم و آبی، چهار هزار و ۴۰۰ هکتار به کشت جو دیم و آبی و یک هزار و ۶۷۰ هکتار نیز به کشت کلزا اختصاص خواهد یافت.

وی حضور میدانی کارشناسان و همراهی مستمر با کشاورزان را در اجرای مطلوب برنامه کشت مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق و پشتیبانی مناسب می‌تواند به افزایش بهره‌وری، استمرار تولید و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا در پایان گفت: روند برنامه‌ریزی کشت پاییزه، تأمین و توزیع نهاده‌ها و نحوه ارائه خدمات به کشاورزان به‌صورت مستمر در شهرستان پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6950045

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