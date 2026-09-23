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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

آغاز کشت پاییزه در ازنا

آغاز کشت پاییزه در ازنا

ازنا- مدیر جهاد کشاورزی ازنا از آغاز کشت پاییزه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی ظهر امروز چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد کاشت شهرستان ازنا با اشاره به جایگاه راهبردی کشت پاییزه در تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری تولید اظهار کرد: تمامی کارشناسان و مروجان مستقر در مدیریت و مراکز تابعه باید با تسلط کامل بر شیوه‌نامه‌های ابلاغی الگوی کشت، از تمام توان فنی خود برای تحقق اهداف زراعی منطقه استفاده کنند.

وی افزود: اجرای صحیح برنامه‌های کشت پاییزه نیازمند حضور مؤثر کارشناسان در عرصه‌های تولید و ارائه راهنمایی‌های فنی به بهره‌برداران است تا عملیات زراعی بر اساس اصول علمی و متناسب با شرایط منطقه انجام شود.

بذر گواهی‌شده و کارنده‌های کالیبره؛ الزامات کشت اصولی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا با تشریح مؤلفه‌های فنی یک زراعت موفق بیان کرد: تأمین بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده، ضدعفونی دقیق بذرها با قارچ‌کش‌های استاندارد، استفاده از کارنده‌های کالیبره‌شده و رعایت دقیق تقویم و تاریخ کاشت از مهم‌ترین الزامات آغاز فصل زراعی است.

رحمتی ادامه داد: مدیریت بهینه مصرف کودهای پایه نیز باید با نظارت مستمر کارشناسان در پهنه‌های تولید اجرایی شود تا نهاده‌های کشاورزی به شکل صحیح و متناسب با نیاز مزارع مورد استفاده قرار گیرد.

آمادگی برای پشتیبانی از کشاورزان

وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها و تمهیدات انجام‌شده برای فصل جدید زراعی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت فعال بهره‌برداران پیشرو، مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در آمادگی کامل برای پشتیبانی از کشاورزان و پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا تأکید کرد: همراهی و مشارکت کشاورزان در کنار هدایت و پشتیبانی فنی کارشناسان می‌تواند زمینه اجرای دقیق‌تر برنامه‌های کشت و دستیابی به عملکرد مطلوب در پایان سال زراعی را فراهم کند.

نظارت مستمر بر توزیع نهاده‌ها و تاریخ کاشت

رحمتی در پایان بر ضرورت نظارت میدانی و مستمر بر زنجیره توزیع بذر و کود شیمیایی تأکید کرد و گفت: پایش دقیق تاریخ کاشت و نظارت بر روند تأمین و توزیع نهاده‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی یادآور شد: رعایت اصول علمی و نظارت دقیق بر فرآیند کشت، ضمن کاهش مخاطرات و ایجاد آرامش خاطر برای بهره‌برداران، زمینه را برای برداشت محصولی کمی و کیفی در پایان سال زراعی فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6956608

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