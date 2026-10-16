حجت‌الاسلام طاهر رحمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز پرستار اظهار کرد: ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س)، الگوی صبر، ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، و روز پرستار را به تمامی پرستاران خدوم و زحمتکش، به‌ویژه پرستاران پرتلاش شهرستان نمین، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی افزود: حضرت زینب کبری(س) نماد صبر در سختی‌ها، استقامت در مسیر حق و خدمت خالصانه به انسان‌هاست. نام‌گذاری روز پرستار در سالروز ولادت این بانوی بزرگ اسلام، بیانگر جایگاه والای خدمت به انسان‌ها و ارزش معنوی تلاش کسانی است که با تعهد، دلسوزی و فداکاری، در مسیر حفظ سلامت و آرامش جامعه گام برمی‌دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین گفت: پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه جلوه‌ای از انسانیت، ایثار و مسئولیت‌پذیری است. پرستاران در لحظاتی که بیماران و خانواده‌های آنان بیش از هر زمان دیگری به امید، آرامش و حمایت نیاز دارند، با حضور مسئولانه خود، علاوه بر مراقبت‌های درمانی، تکیه‌گاه روحی و عاطفی بیماران هستند.

حجت الاسلام رحمانی خاطرنشان کرد: از نگاه دینی و اسلامی نیز خدمت به بیماران و تلاش برای نجات جان انسان‌ها از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بی‌تردید، هر قدمی که برای کاهش رنج یک بیمار برداشته می‌شود، علاوه بر آثار ارزشمند اجتماعی، می‌تواند مصداقی از خدمت به خلق و جلب رضایت الهی باشد.

وی ادامه داد: در این مناسبت ارزشمند، لازم است بر ضرورت تکریم جامعه پرستاری، توجه به مطالبات و مسائل معیشتی و شغلی پرستاران، تأمین امکانات مناسب برای ارائه خدمات درمانی و فراهم‌کردن شرایطی که این قشر فداکار بتواند با آرامش و انگیزه بیشتری به مردم خدمت کند، تأکید کنیم. قدردانی از پرستاران نباید صرفاً به مناسبت‌های تقویمی محدود شود، بلکه باید در رفتار اجتماعی، حمایت‌های عملی و توجه مستمر به نیازهای آنان نمود پیدا کند.

حجت الاسلام رحمانی بیان کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران و کادر درمان شهرستان قدردانی می‌کند و امیدوار است با ترویج فرهنگ ایثار، مهربانی، مسئولیت‌پذیری و تکریم خادمان سلامت، زمینه تقویت همدلی و ارتقای فرهنگ خدمت در جامعه بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان اظهار کرد: از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و اجر معنوی برای تمامی پرستاران عزیز مسئلت دارم و امیدوارم همواره در سایه عنایات حضرت زینب کبری(س)، در مسیر خدمت به مردم و حفظ سلامت جامعه موفق و سربلند باشند.