حجت‌الاسلام طاهر رحمانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «جان‌فدا» فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اعلام آمادگی برای خدمت به مردم و کشور است. این پویش می‌تواند زمینه‌ای برای نمایش همدلی، انسجام، وفاداری و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی باشد.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به وحدت، همدلی، بصیرت و مشارکت فعال مردم نیاز دارد. تجربه نشان داده است هر زمان مردم با احساس مسئولیت و روحیه همبستگی در میدان حضور یافته‌اند، توانسته‌اند از بسیاری از مشکلات عبور کنند و سرمایه اجتماعی و اقتدار ملی را تقویت نمایند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین ادامه داد: در این میان، جوانان و نوجوانان، روحانیون و مبلغان و مبلغات، مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، هیئت امنای مساجد، فعالان هیئت‌های مذهبی، مؤسسات قرآنی، مربیان و قرآن‌آموزان و تشکل‌های دینی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای تبیین پیام این پویش و دعوت آحاد مردم به مشارکت هستند.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین نیز با تکیه بر ظرفیت مساجد، هیئت‌های مذهبی، مجموعه‌های قرآنی و شبکه فعالان فرهنگی و دینی، از این حرکت مردمی حمایت می‌کند و بر ضرورت حضور پرشور، آگاهانه و مسئولانه اقشار مختلف جامعه تأکید دارد.

حجت الاسلام رحمانی خاطرنشان کرد: در همین راستا، رزمایش بزرگ «جان‌فدا» در شهرستان نمین، روز چهارشنبه، ساعت ۹ صبح، در میدان شهدا برگزار خواهد شد. این برنامه فرصتی برای گردهمایی مردم شریف شهرستان و نمایش همبستگی و همدلی اجتماعی است.

وی افزود: از همه مردم شهرستان نمین، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، روحانیون و فعالان فرهنگی، مداحان، هیئت امنای مساجد، اعضای هیئت‌های مذهبی، مؤسسات قرآنی، مربیان و قرآن‌آموزان و همه تشکل‌های دینی دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این رزمایش، در تقویت وحدت، انسجام و روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سهیم باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین گفت: از اصحاب رسانه نیز درخواست داریم با اطلاع‌رسانی مناسب، در انعکاس این حرکت مردمی و دعوت از اقشار مختلف برای حضور در برنامه همکاری کنند.

وی ادامه داد: در پایان، بار دیگر از همه مردم شریف شهرستان نمین دعوت می‌کنم روز چهارشنبه، ساعت ۹ صبح، در میدان شهدا گرد هم آییم و با حضور آگاهانه و مسئولانه خود، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و وفاداری مردم این شهرستان را به نمایش بگذاریم.

وعده دیدار ما؛ چهارشنبه، ساعت ۹ صبح، میدان شهدا نمین، در رزمایش بزرگ «جان‌فدا».