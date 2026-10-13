تکمیل تجهیزات پدافندی نانوایی ها در نمین با جدیت پیگیری می شود

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تامین سوخت دوم نانوایی های شهرستان از اول سال در دستور کار بوده است اظهارکرد: نانوایی های شهرستان برای دریافت کمک هزینه تجهیز سوخت دوم به بانک ها معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه نانوایی های دارای شرایط لازم، امکان دریافت وام را دارند افزود: با بانک های عامل تشکیل جلسه داده و از آن ها خواسته ایم روند اعطای وام را تسهیل نمایند تا نانوایان با سرعت به مولدهای برق و سوخت دوم مجهز شوند.

مهران امانی خطاب به نانوایان گفت: وام های دریافتی کمک هزینه خرید مولد برق است و باید برای خرید و تجهیز هزینه شود.

وی با بیان اینکه تولید نان بعنوان کالای اساسی دارای اهمیت است خاطر نشان کرد: اجرای دستورالعمل ابلاغی پدافند غیر عامل برای کلیه نانوایان شهرستان الزامی است و صنعت، معدن وتجارت بعنوان متولی این امر باید با جدید موضوع را پیگیری نماید.

فرماندار شهرستان نمین از عدم رعایت ضوابط بهداشتی در بعضی از نانوایی های شهرستان گلایه و ادامه داد: در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی توسط نانوایان، واحد فوق پلمپ خواهد شد.