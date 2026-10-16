قیمت پایه ارزی مواد اولیه تجهیزات پزشکی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سعیدلو، در پنل «بررسی چالش‌های تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و رفع موانع صدور پروانه‌های ساخت» در نمایشگاه ایران‌مد ۱۴۰۵ گفت: قیمت‌های پایه ارزی که مبنای بررسی پرونده‌های تولیدکنندگان قرار می‌گیرند، در برخی موارد با قیمت‌های واقعی روز همخوانی ندارند و نیازمند تجدیدنظر هستند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و تغییر قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی تأکید کرد که بررسی پرونده‌های تولیدکنندگان باید با در نظر گرفتن تغییرات قیمت‌ها انجام شود.

به گفته سعیدلو، اصلاح قیمت‌های پایه ارزی و جلوگیری از بازگشت پرونده‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل فرایندهای اداری در حوزه تجهیزات پزشکی کمک کند.