پرستاری سرمایه راهبردی امنیت سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفرزاده، در خطبه‌های نماز جمعه بر ضرورت «آرایش جنگی» در مدیریت اقتصادی کشور تأکید و اظهار کرد: تحریم‌ها و فشارهای خارجی، حل مشکلات اقتصادی با ابزارهای متعارف را ناممکن کرده و نیازمند اولویت‌بندی، فرماندهی هماهنگ، تصمیم‌گیری سریع، تخصیص هدفمند منابع و نظارت مؤثر هستیم. به گفته وی، ملاک موفقیت دولت، نتیجه عملی اقدامات در حفظ تولید، تأمین کالاهای ضروری، کاهش زمان رفع موانع و جلوگیری از تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد است؛ ضمن اینکه باید هم‌زمان ظرفیت اقتصاد برای بازسازی و رشد پس از کاهش تنش‌ها حفظ شود.

وی همچنین با گرامیداشت روز پرستار، پرستاری را «سرمایه راهبردی امنیت سلامت» و تقویت آن را ضرورتی راهبردی برای تاب‌آوری نظام سلامت در بحران‌ها دانست و خواستار توجه فراراهبردی به این قشر در بودجه، استخدام و سیاست‌گذاری شد.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: پرستاری تنها یک حرفه نیست، بلکه ترکیبی از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و امنیت‌بخشی است و تقویت جامعه پرستاری، تقویت سلامت، امنیت و هویت ملی است.

امام جمعه اصلاندوز در بخش دیگری با اشاره به هفته تربیت بدنی، ورزش را ضرورتی راهبردی برای سلامت، نشاط، انسجام و قدرت ملی خواند و با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان، از مسئولان خواست وعده‌ها را عملی کنند.