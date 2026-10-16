شهرستان شدن هیر؛ مطالبه جدی مردم

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حسن صفری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه هیر با اشاره به سابقه سلطه‌گری و زورگویی آمریکا اظهار کرد: آمریکا از بدو تأسیس به همه کشورهای دنیا ظلم کرده و زورگویی می‌کند و کشورهای مختلف را تحت استعمار و سلطه خود قرار می‌دهد. تا امروز نیز ده‌ها کشور تحت سلطه آمریکا هستند و آمریکا خود و همه دنیا را موظف کرده است در خدمت منافع یهود و صهیونیسم باشند.

وی افزود: کشور پهناور ایران با قدمتی بیش از ۷ هزار سال، از هزار سال قبل از میلاد تحت استعمار نبوده و زیر بار ظلم نرفته است، اما بر اثر بی‌کفایتی، ترس و بی‌غیرتی پادشاهان، مخصوصاً در قرن‌های اخیر، برای منافع آمریکا تلاش کردند و کشور را زیر بار ظلم آمریکا بردند.

امام جمعه هیر ادامه داد: آنها تمام منافع نفت و معادن را در اختیار آمریکا قرار دادند و تلاش کردند روزبه‌روز ایران را تجزیه کنند، میان مردم اختلاف بیندازند و مانع پیشرفت و قدرتمندتر شدن ایران شوند. همچنین جلوی پیشرفت علمی ایران را گرفتند و ۵۰۰ سال ما را از علم عقب گذاشتند و امروز باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

حجت‌الاسلام صفری تصریح کرد: شخصیت‌ها و نخبگان علمی و سیاسی و هر کسی که از استقلال ایران سخن می‌گفت را کشتند و بیش از ۸۰ درصد از خاک ما را تجزیه کردند و گرفتند. همه علما و کسانی را که از عزت، استقلال و تمامیت ارضی ایران حرف می‌زدند، کشتند.

وی با اشاره به فیلم «یتیم‌خانه ایرانی» ساخته ابوالقاسم طالبی گفت: در این فیلم به مسئله اشغال ایران توسط انگلیس در جنگ جهانی اول اشاره می‌شود که بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت تقریباً ۲۰ میلیونی ایران را قتل‌عام کردند؛ آنها این هستند.

امام جمعه هیر ادامه داد: امروز نیز خوی درندگی، دریدگی و زورگویی آنها بیشتر شده و کینه آنها نسبت به ایران بیشتر از قبل شده است. آنها نتوانستند جلوی پیشرفت همه‌جانبه ایران را در همه ابعاد بگیرند و به همین دلیل به‌صورت علنی وارد جنگ شده‌اند.

وی این جنگ را یک جنگ وجودی دانست و گفت: آنها با تمام توان و قوا وارد شده‌اند و ما نیز با تمام توان و قوا دفاع می‌کنیم. شکست آنها، شکست همیشگی ظلم، استکبار و استعمار خواهد بود.

حجت‌الاسلام صفری افزود: ان‌شاءالله استقامت ایران و روحیه استکبارستیزی و شهادت‌طلبی این ملت سلحشور، همیشه در صحنه، مجاهد و همیشه در میدان، برای همیشه موجب خواهد شد وجود نحس و پلید آمریکا و اسرائیل از منطقه و ان‌شاءالله از کره خاکی محو شود و زمینه ظهور فراهم شود.

ضرورت حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت

امام جمعه هیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات خانواده‌های کم‌بضاعت، بر ضرورت ایجاد مؤسسه خیریه در بخش هیر تأکید کرد و گفت: باید برای رفاه خانواده‌های بی‌بضاعت و حمایت از آنها، مؤسسه‌ای خیریه در بخش ایجاد شود.

وی افزود: مطالبه اصلی مردم در این شرایط، مهار تورم و گرانی و حل مشکل معیشت مردم است و باید برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اقدامات جدی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام صفری همچنین از حضور حجت‌الاسلام صفری، امام جمعه خسروشاه تبریز و سخنرانی ایشان در تجمع روز پنجشنبه قدردانی کرد.

وی همچنین از حضور دکتر بدری، نماینده مردمی، بابت برگزاری میز خدمت پیش از نماز جمعه و حضور ادارات شهرستان و بخش، بخشدار و رؤسای ادارات هیر تشکر و قدردانی کرد.

مطالبه شهرستان شدن بخش هیر

امام جمعه هیر در ادامه گفت: درخواست ما از دکتر بدری و دیگر نمایندگان و همچنین استاندار محترم، شهرستان شدن بخش هیر است.

وی افزود: قبل از آن نیز باید افتتاح شهرک امام رضا(ع) مورد توجه قرار گیرد و همچنین مردم به‌صورت همگانی در سرشماری شرکت کنند.

حجت‌الاسلام صفری اظهار کرد: ان‌شاءالله مهندس بدری در شورای اداری شرکت خواهند کرد و در این جلسه مسائل و مشکلات بخش بررسی و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر خواهد شد.