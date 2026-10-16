به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: هدف دشمن در روزهای اخیر، با پمپاژ تهدید و ارعاب، تضعیف روحیه ملت ایران و شکست کشور در جنگ تاب‌آوری است.

وی با تبیین سه سناریو درباره تهدیدهای اخیر دشمن، خاطرنشان کردند: سناریوی نخست، بلوف‌زنی و عملیات روانی برای نمایش پیروزی بدون ورود به جنگی پرهزینه؛ سناریوی دوم، تهدید و فشار برای مهار ایران و خرید زمان؛ و سناریوی سوم، احتمال کشاندن آمریکا به جنگی تازه در راستای محاسبات و اهداف رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه بیله‌سوار با تأکید بر پیچیدگی معادلات منطقه‌ای افزودند: در شرایط کنونی، تهدیدها می‌توانند با اهداف مختلف سیاسی و نظامی دنبال شوند و هرگونه تحول جدید، قادر است محاسبات طرف‌های درگیر را تغییر دهد.

حجت الاسلام عزیزی تصریح کردند: دشمن در جنگ اخیر و در عرصه‌های مختلف نتوانست اراده ملت ایران را در هم بشکند و در جنگ تاب‌آوری نیز، با اتکال به خداوند متعال و تکیه بر وحدت، بصیرت و مقاومت مردم، به اهداف خود نخواهد رسید.

خطیب جمعه بیله‌سوار با اشاره به مناسبت‌های هفته، از تلاش‌های جامعه پرستاری در خدمت‌رسانی به بیماران قدردانی کرده و بر اهمیت جایگاه پرستاران در نظام سلامت تأکید کردند. همچنین با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مدارس در تربیت صحیح نسل آینده تأکید داشتند.

ایشان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش نیز، توسعه ورزش همگانی و توجه به سلامت جسمی و نشاط اجتماعی جوانان را ضروری دانستند.

قدردانی از حضور مردم در رزمایش جان‌فدا

امام جمعه بیله‌سوار با قدردانی از حضور پرشور مردم و اقشار مختلف جامعه در رزمایش «جان‌فدا»، این حضور را نشانه همبستگی اجتماعی و آمادگی مردم برای مشارکت در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور دانستند.