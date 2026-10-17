رفع تصرف ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی، ۷۰۰ هکتار از اراضی واقع در محدوده پلاک مرتع «چاه اسحاق» در شهرستان دلگان رفع تصرف شد.

این عملیات با حضور نیروهای انتظامی بخش جلگه چاه هاشم و با همکاری فرمانده و عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دلگان انجام گرفت و اراضی مورد تصرف پس از بررسی‌های لازم به اراضی ملی بازگردانده شد.

فریدون بامری، سرپرست منابع طبیعی شهرستان دلگان، با اشاره به اهمیت حفاظت از سرمایه‌های ملی اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی انجام شده است.

وی افزود: همکاری نیروهای انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی نقش مهمی در صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد و برخورد با تصرفات غیرقانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.

سرپرست منابع طبیعی شهرستان دلگان خاطرنشان کرد: شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و اقدام به‌موقع برای رفع تصرف، از اولویت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در راستای حفظ سرمایه‌های ملی کشور است.