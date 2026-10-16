پرستاری؛ پیوند مقدس خدمت و ایثار در خط مقدم سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، هم‌زمانی سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را فرصتی برای بازخوانی جایگاه پرستاری در فرهنگ دینی دانست و اظهار کرد: پرستاری تنها یک شغل یا حرفه اداری نیست، بلکه ترکیبی مقدس از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و امنیت‌بخشی است و پرستار در بستر درد و رنج انسان‌ها، جلوه‌ای از رحمت الهی را به نمایش می‌گذارد.

امام جمعه دلگان با اشاره به عملکرد جامعه پرستاری کشور در دوران دفاع مقدس، بحران کرونا و دیگر شرایط دشوار افزود: پرستاران با مجاهدت و فداکاری خود، وفاداری‌شان به مردم و ارزش‌های انسانی را نشان داده‌اند و همواره در خط مقدم حفظ سلامت جامعه و آرامش‌بخشی به خانواده‌ها قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت واقع‌بینانه جایگاه پرستاران، سه محور ارزش‌های حرفه پرستاری، دشواری‌های این شغل و مطالبات برحق این قشر را مورد توجه قرار داد و گفت: خدمت به نیازمندان، تحمل رنج بیماران و ایجاد احساس امنیت و آرامش در جامعه، از مهم‌ترین ارزش‌های این حرفه است.

بامری با اشاره به شیفت‌های سنگین و دشواری‌های محیط کار پرستاران تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نیز بر نظام سلامت تأثیر گذاشته است، اما جامعه پرستاری با صبر و تلاش خود، در مسیر خدمت به مردم ایستادگی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه قدردانی از پرستاران نباید به تجلیل‌های زبانی محدود شود، بیان کرد: تأمین معیشت، اجرای دقیق قوانین معطل‌مانده، پرداخت به‌موقع مطالبات و رسیدگی به دغدغه‌های شغلی، از مهم‌ترین اقداماتی است که مسئولان باید با نگاهی راهبردی و به دور از شعارزدگی دنبال کنند.

امام جمعه دلگان خاطرنشان کرد: مردم باید قدردان تلاش‌های جامعه پرستاری باشند و مطالبات این قشر را بخشی از نیازهای اساسی نظام سلامت بدانند؛ چراکه تقویت جامعه پرستاری به معنای تقویت سلامت، امنیت و هویت ملی کشور است.

بامری در پایان این بخش از سخنان خود، برای مدافعان سلامت آرزوی توفیق کرد و یاد و خاطره شهدای این عرصه را گرامی داشت.

حجاب مانع پیشرفت زنان نیست

امام جمعه دلگان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به جایگاه حجاب در پیشرفت زنان ایرانی اظهار کرد: دشمنان تلاش می‌کنند این تصور را القا کنند که حجاب مانعی برای پیشرفت زنان است، در حالی که زن ایرانی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، توانمندی خود را در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی به اثبات رسانده است.

وی افزود: حجاب برای زن ایرانی به معنای محرومیت نیست، بلکه می‌تواند در چارچوب ارزش‌های اسلامی، زمینه‌ساز حفظ کرامت و امنیت او باشد و مانعی برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و تخصصی ایجاد نکند.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به حضور زنان محجبه در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فنی، عرصه ادبیات و رقابت‌های ورزشی ادامه داد: زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون علمی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند و حضور آنان نشان می‌دهد که پایبندی به حجاب با تلاش برای پیشرفت و تعالی منافاتی ندارد.

وی تأکید کرد: تبیین توانمندی‌ها و دستاوردهای زنان محجبه در عرصه‌های مختلف، می‌تواند پاسخی عملی به ادعاهایی باشد که میان حجاب و پیشرفت زنان تقابل ایجاد می‌کنند.

شهادت بانوان مؤمنه، نشانه مظلومیت مردم است

امام جمعه دلگان در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شهادت دو بانوی مؤمنه و مجاهده در کنار مدافعان امنیت در سیستان‌وبلوچستان، این حوادث را محکوم کرد و گفت: این جنایت‌ها بار دیگر چهره خشونت‌بار عاملان ترور را آشکار کرده و در عین حال، مظلومیت مردم و ایستادگی آنان در برابر خشونت را نشان می‌دهد.

بامری تأکید کرد: شهادت مدافعان امنیت و این بانوان، عزم مردم برای مقابله با ترور و ناامنی را تضعیف نمی‌کند، بلکه بر اراده آنان برای پاسداری از امنیت و ثبات کشور می‌افزاید.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای امنیت، بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر اقدامات تروریستی تأکید کرد.