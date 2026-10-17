به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در پی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، عالم مجاهد و امام جمعه پیشین استان گیلان

به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ



خبر ارتحال عالم مجاهد، آیت‌الله حاج شیخ زین‌العابدین قربانی (رحمة الله علیه)، موجب تأسف و تأثر گردید.



مجاهدت‌های ایشان در دوران مبارزات، تحمل سختی‌ها و مصائب در مسیر نهضت اسلامی و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوران تصدی مسئولیت خطیر امامت جمعه استان گیلان، در خاطر مردم شریف و قدرشناس این خطه باقی خواهد ماند و ان‌شاءالله ذخیره‌ای ارزشمند برای یوم‌المعاد ایشان خواهد بود.



اینجانب این ضایعه را به مردم شریف استان گیلان، ارادتمندان و علاقه‌مندان آن مرحوم و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید مسئلت دارم.