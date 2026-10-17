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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

نبرد سنگین نیروهای مسلح یمن با مزدوران سعودی+فیلم

نبرد سنگین نیروهای مسلح یمن با مزدوران سعودی+فیلم

نیروهای مسلح یمن تصاویری از ضربات مهلک وارد شده به مزدوران سعودی در الجوف منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن تصاویری از ضربات مهلک وارد شده به مزدوران سعودی در الجوف منتشر کردند.

این درحالی است که نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن شب گذشته مواضع مزدوران سعودی در شهر عدن را با دستکم دو فروند موشک بالستیک مورد اصابت قرار دادند. به گفته منبع نظامی یمنی، مقر فرماندهی نیروهای سعودی در پایگاه بدر در مجاورت فرودگاه عدن و همچنین انبار سلاح‌های موجود در این پایگاه هدف این عملیات بوده است‌. در نتیجه این حمله دستکم شش نظامی سعودی و تعدادی دیگر از مسلحین دولت مستعفی کشته شده‌اند.

سعودی‌ها از فرودگاه بین المللی عدن برای ارسال سلاح به جنوب یمن استفاده می‌کنند و پایگاه بدر پوشش و محلی برای انتقال و ذخیره این تسلیحات است.

کد مطلب 6980682

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    نظرات

    • اسدالله GB ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
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      ماشاالله - ماشاالله - ماشاالله

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