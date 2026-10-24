  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در عدن به دنبال حملات موشکی

شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در عدن به دنبال حملات موشکی

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در عدن در جنوب یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار العربی الجدید از انفجارهای شدید در عدن در جنوب یمن خبر داد.

این رسانه از حمله نیروهای مسلح یمن با موشک های بالستیک خبر داد و علت انفجارها را شلیک این موشک ها دانست.

خبرنگار العربی الجدید از اصابت برخی از موشک های نیروهای مسلح یمن به اطراف فرودگاه عدن و برخی دیگر به منطقه التواهی خبر داد.

همزمان الحدث نیز از وقوع سه انفجار در عدن خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد: صدای انفجارهایی در شهر عدن در جنوب یمن شنیده شد.

برخی منابع اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن مقر گارد ساحلی مزدوران سعودی را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده اند.

خبرنگار العربی از شلیک سه موشک از سوی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه عدن خبر داد.

الحدث نیز به دو انفجار در فرودگاه عدن و انفجار سوم در التواهی اشاره کرد.

کد مطلب 6988399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها